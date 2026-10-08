Frankfurt am Main (ots) -Neuer CFO verstärkt das Führungsteam und begleitet die nächste Wachstumsphase- Malte Müller übernimmt die Position des Chief Financial Officer bei Debtist- Der erfahrene Finance-Manager wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist- Mit der neu geschaffenen CFO-Position stärkt Debtist seine Finanzorganisation für weiteres internationales WachstumDebtist verstärkt sein Führungsteam und beruft Malte Müller zum Chief Financial Officer (CFO). In seiner neuen Rolle verantwortet Müller künftig den Finanzbereich des Unternehmens. Mit der Berufung baut Debtist sein Management-Team vor dem nächsten Wachstumsschritt gezielt weiter aus.Müller wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist. Dort war er als Head of Finance & Tax für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Finance-Funktion verantwortlich. Neben Accounting, Financial Planning und Budgeting gehörten auch Corporate Finance und Fundraising zu seinem Verantwortungsbereich. Dabei sammelte er umfassende Erfahrung im Aufbau internationaler Finanzstrukturen in einem schnell wachsenden Technologieunternehmen.Erfahrung aus einem internationalen Fintech-UmfeldMit Müller gewinnt Debtist einen Finance-Manager, der sowohl die Dynamik wachstumsstarker Technologieunternehmen als auch die Anforderungen internationaler Strukturen kennt.Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre richtet Debtist den Blick zunehmend auf die weitere europäische Expansion. Die Berufung eines CFO ist dabei ein wichtiger Schritt, um das Management-Team für die nächste Entwicklungsphase breiter aufzustellen und die weitere Skalierung des Unternehmens gezielt zu begleiten.Müller hebt dabei insbesondere die enge Verbindung zwischen Finance und dem Kerngeschäft von Debtist hervor. Zahlungsströme und Forderungen sind im Forderungsmanagement nicht nur klassische Finanzthemen, sondern unmittelbar Teil des Produkts und der Wertschöpfung."Im Inkasso ist Finance ganz nah am Kerngeschäft - wir bewegen jeden Tag Geld für unsere Kunden. Mein Ziel ist eine Finanzfunktion, die mit Debtist mitwächst: mit sauberen Daten, automatisierten Prozessen und einer Transparenz, auf die sich Kunden, Team und Gesellschafter verlassen können." - Malte Müller, CFO von DebtistFührungsteam für weiteres Wachstum gestärktMit der Berufung Müllers stärkt Debtist sein Management-Team in einer wichtigen Wachstumsphase. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und will seine Position im europäischen Markt in den kommenden Jahren deutlich ausbauen.Mit der CFO-Besetzung schafft Debtist zusätzliche Strukturen, um das weitere Wachstum aktiv zu steuern und die internationale Expansion auf Management-Ebene zu begleiten."Malte bringt genau die Kombination mit, die wir für unsere nächste Phase gesucht haben: Erfahrung aus einem schnell wachsenden Fintech, ein starkes Verständnis für internationale Strukturen und einen sehr unternehmerischen Blick auf Finance. Wir freuen uns sehr, dass er Debtist künftig als CFO mitgestaltet." - Matteo Benedetti, Co-Founder von DebtistMüller hat seine neue Rolle bei Debtist bereits angetreten.Über DebtistDebtist ist ein technologiegetriebenes Unternehmen für Forderungsmanagement und Inkasso, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die proprietäre, KI-basierte Plattform von Debtist ersetzt manuelle Prozesse durch eine vollständig digitale und hochautomatisierte Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt - von vorgerichtlichem Mahnwesen bis hin zur langfristigen Überwachung und Realisierung von Forderungen.Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die kontinuierliche Optimierung der Ansprache verbessert Debtist die Einziehungsquoten und stellt gleichzeitig regulatorische Konformität und Transparenz über verschiedene Märkte hinweg sicher. Debtist bedient mittelständische und große Unternehmen und ist aktuell in Deutschland, den nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich aktiv.Mehr erfahren unter: www.debtist.comPressekontakt:Debtist GmbHTaunustor 1D - 60310 Frankfurt am MainE: press@debtist.dehttps://www.debtist.com/Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6367330