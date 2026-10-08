Berlin - SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sieht die schwarz-rote Koalition nach dem Koalitionsausschuss wieder auf Kurs. Das Treffen sei wichtig gewesen, "um die Ereignisse der jüngsten Zeit persönlich zu besprechen, eine vertrauliche Arbeitsatmosphäre herzustellen und konkrete Zeitpläne zu machen", sagte Wiese der "Rheinischen Post". Das sei gut gelungen.
Neben diversen Gesetzesvorhaben, die ohne Reibung funktionierten und "deshalb öffentlich kaum wahrgenommen werden, haben wir eine Reihe von großen Reformvorhaben für die Zukunft unseres Landes in der Pipeline", so der SPD-Politiker weiter. Die wolle man "gemeinsam über die Ziellinie bringen. Dies eint uns als Koalition", so der SPD-Parlamentsgeschäftsführer.
Neben diversen Gesetzesvorhaben, die ohne Reibung funktionierten und "deshalb öffentlich kaum wahrgenommen werden, haben wir eine Reihe von großen Reformvorhaben für die Zukunft unseres Landes in der Pipeline", so der SPD-Politiker weiter. Die wolle man "gemeinsam über die Ziellinie bringen. Dies eint uns als Koalition", so der SPD-Parlamentsgeschäftsführer.
© 2026 dts Nachrichtenagentur