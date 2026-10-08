Coca-Cola steht vor der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal. Operativ präsentiert sich der Getränkeriese weiterhin robust, doch die hohe Bewertung der Aktie und zuletzt gemeldete Insiderverkäufe sorgen für zunehmende Skepsis. Damit rückt vor allem die Frage in den Mittelpunkt, ob Coca-Cola die hohen Erwartungen der Anleger erneut erfüllen kann. Solide operative Entwicklung Im zweiten Quartal konnte Coca-Cola den Umsatz um 7 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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