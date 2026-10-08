Die Strategy-Aktie könnte bei einer weiteren Bitcoin-Erholung überproportional profitieren. Entscheidend ist, dass der Marktwert der Aktie inzwischen kaum noch über dem Wert der Bitcoin-Bestände liegt. Der Bitcoin-Konzern Strategy hält 847.666 Bitcoin und damit rund vier Prozent der maximalen Bitcoin-Menge. Das Softwaregeschäft ist mit rund 477 Millionen Dollar Jahresumsatz vergleichsweise klein, weshalb die Aktie vor allem als Bitcoin-Investment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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