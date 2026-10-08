Die Aktie der britischen Big Yellow Group notiert nahe Jahrestief und hat seit Jahresbeginn über 20 Prozent abgegeben. Bei einem Kurs von etwa 8 britischen Pfund oder knapp 9,50 Euro bietet sie inzwischen eine Dividendenrendite von fast 6 Prozent und wird rund 40 Prozent unter dem zuletzt ausgewiesenen Nettoinventarwert gehandelt. Big Yellow ist einer der führenden britischen Anbieter von Self-Storage-Flächen und verfügt über ein umfangreiches Immobilienportfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de