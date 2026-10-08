Bei der Newron-Aktie ist das zuletzt skizzierte bärische Alternativszenario inzwischen mit voller Wucht aktiviert worden. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich unterhalb von 11,70 € vor einem Bruch der Bodenbildung und einem Rücklauf zunächst bis 7,12 beziehungsweise 6,25 € gewarnt. Genau diese Entwicklung ist eingetreten: Seit dem Verlust der Aufwärtstrendlinie gab der Titel in der Spitze rund -52% nach. Allein heute weitete sich der Ausverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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