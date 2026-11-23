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Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide
Europäisches Patent durchläuft Einspruchsfrist ohne Einwände und gewährleistet Schutz bis 2044
Weitere Patentanmeldung für eine Formulierung könnte den Schutz bis ins Jahr 2046 verlängern
Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 23. November 2026, 07.00 Uhr MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass sein europäisches Patent für Evenamide die Einspruchsfrist ohne Einwände durchlaufen hat. Zudem hat Newron sein Portfolio an Patenten durch weitere Patenterteilungen und -anmeldungen erweitert. Evenamide ist ein First-in-Class-Glutamat-Modulator, der sich derzeit in der Phase-3-Entwicklung zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) befindet.
Newron entwickelt Evenamide, einen First-in-Class-Glutamat-Modulator, im Rahmen seines globalen zulassungsrelevanten Phase-3-Programms ENIGMA-TRS als potenziell erste zugelassene Zusatztherapie für TRS. Die Rekrutierung für die Studie ENIGMA-TRS 1 wurde im Oktober 2026 mit insgesamt 618 Patienten in 19 Ländern abgeschlossen. Die Topline-Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit aus der 12-wöchigen Auswertung des primären Endpunkts werden für das erste Quartal 2027 erwartet. Für die Studie ENIGMA-TRS 2 werden derzeit mindestens 400 Patienten rekrutiert.
"Das europäische Patent ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zum Schutz von Evenamide auf dem Weg zur potenziellen Kommerzialisierung", erklärte Elena Barbanti, Senior Director Intellectual Property bei Newron. "Unsere zusätzliche Patentanmeldung für eine Formulierung könnte, sofern sie erteilt wird, dem Evenamide-Arzneimittel einen weiteren Schutz bis ins Jahr 2046 bieten."
Stefan Weber, CEO von Newron, fügte hinzu: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Newron und ein Beleg für die hervorragende Arbeit unseres IP-Teams. Diese Patententwicklungen unterstreichen das langfristige kommerzielle Potenzial von Evenamide, während wir uns den entscheidenden Phase-3-Ergebnissen im ersten Quartal 2027 nähern. Wir sind überzeugt, dass Evenamide das Potenzial hat, die erste zugelassene Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie zu werden."
Über Evenamide
Über ENIGMA-TRS
ENIGMA-TRS 2 rekrutiert derzeit Patienten an Studienzentren in Asien und Lateinamerika, weitere Standorte in Europa sind geplant. Die Studie wendet dasselbe Screening-Verfahren wie ENIGMA-TRS 1 an. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie einbeziehen, die darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse wird nach erfolgreichem Abschluss der Studie nach 12 Wochen durchgeführt. Der klinische Hold der FDA bleibt an den US-Studienzentren bestehen, an denen bisher kein Patient mit Evenamide behandelt wurde.
Über Newron Pharmaceuticals
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23.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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