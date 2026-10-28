Newron stürzt ab, Compass Pathways hält sich: Was Psychiatrie-Biotechs an der Börse unterscheidet

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Der Kurseinbruch beim Schizophrenie-Spezialisten zeigt, wie stark Pipeline-Werte an einzelnen Studienmeldungen hängen. Emyria verfolgt mit einem Klinikmodell einen anderen Ansatz.

Rekrutierungsstopp belastet Newron

Newron Pharmaceuticals (WKN: A0LF18 | ISIN: IT0004147952) verlor Ende September 2026 zeitweise 12 Prozent und fiel auf 8,50 Euro, den niedrigsten Stand seit September 2025. Auslöser war die Mitteilung, dass die Rekrutierung neuer Patienten für die Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 mit dem Schizophrenie-Wirkstoff Evenamide in den USA ausgesetzt bleibt. Die US-Arzneimittelbehörde hatte den Stopp Ende April angeordnet; nach Unternehmensangaben wurde in den USA bis dahin kein Patient in der Studie behandelt. Außerhalb der USA läuft die Rekrutierung weiter. Für die parallele Studie ENIGMA-TRS 1 erwartet Newron das Erreichen von mindestens 600 Patienten etwa Mitte Oktober 2026.

Finanzierung an Studienerfolg gekoppelt

Die Halbjahreszahlen vom 22. September zeigen den Kapitalbedarf: Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2026 bei 3,189 Millionen Euro, der Nettoverlust bei 16,372 Millionen Euro. Newron hat sich ein Finanzierungspaket von bis zu 38 Millionen Euro gesichert, das in Tranchen fließt. Nach Berichten von Börse Express werden weitere 23 Millionen Euro erst freigegeben, wenn die zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Studien positive Ergebnisse liefern. Die ersten 12-Wochen-Ergebnisse erwartet das Unternehmen im vierten Quartal 2026. Ein Standbein sind Lizenzeinnahmen aus dem Parkinson-Präparat Xadago.

Gegenbeispiel: Compass Pathways

Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) ist ebenfalls ein Entwickler ohne nennenswerten Produktumsatz und verzeichnet Verluste. Der ADR notierte zuletzt bei rund 13,45 US-Dollar und damit im oberen Bereich seiner 52-Wochen-Spanne von 3,97 bis 15,40 US-Dollar. Zugleich nennt Jefferies eine mögliche FDA-Zulassung von COMP360 bis 2026/27 als Szenario. Beide Fälle illustrieren dasselbe Prinzip: Die Bewertung hängt an Studiendaten und behördlichen Entscheidungen, die sich binär auswirken können.

Emyria: Umsatz statt Binärereignis

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) setzt auf ein anderes Modell. Das australische Unternehmen betreibt psychiatrische Behandlungszentren und erzielte im Geschäftsjahr 2026 laut Quartalsbericht rund 4,3 Millionen australische Dollar Umsatz, nach Unternehmensangaben etwa 210 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahresbericht werden rund 130 geschulte Kliniker genannt. Der Umsatz hängt damit weniger an einer einzelnen Studienmeldung, sondern an Auslastung, Erstattung und Personalverfügbarkeit.

Quellen:

https://www.cash.ch/news/top-news/investorenfokus-biopharma-aktie-von-newron-sturzt-ab-971950

https://www.kapitalmarktexperten.de/newron-aktie-evenamide-schicksalstag-im-oktober/

https://www.boerse-express.com/news/articles/newron-aktie-frisches-kapital-gesichert-878116

https://goldesel.de/aktien/news/newron-meldet-halbjahresverlust-evenamide-studien-liefern-2027-wichtige-daten

https://goldesel.de/aktien/news/compass-pathways-jefferies-sieht-fda-zulassung-fur-comp360-bis-202627-aktie-rutscht-nach-phase-3-daten

https://www.onvista.de/aktien/US20451W1018

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260831/pdf/073jtrj1x7f3ll.pdf

https://quartr.com/events/emyria-limited-emd-q4-2026-tu_F19HxSGa

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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