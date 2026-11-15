Moderna, Bayer, Merck investieren Milliarden - doch bei Psychedelika fehlt ein entscheidendes Teil

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Pharmariesen wie Moderna, Bayer und Merck stehen vor derselben Herausforderung: Sie müssen das nächste große Wachstumsfeld finden, bevor alte Blockbuster auslaufen. Während Milliarden in Krebsimpfstoffe und Parkinson-Therapien fließen, entsteht abseits davon ein neuer Milliardenmarkt für psychische Gesundheit. Doch für psychedelische Therapien braucht es weit mehr als nur den richtigen Wirkstoff.

Große Pharmakonzerne leben von wenigen Medikamenten und von der Frage, was danach kommt. 2026 liefert dafür drei Fallstudien, und sie spielen sich innerhalb weniger Wochen ab. Moderna, Inc. (WKN: A2N9D9 | ISIN: US60770K1079) hat die Corona-Ära hinter sich gelassen und setzt auf Krebs. Die Bayer AG (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017) baut ihr Pharmageschäft um. Merck & Co., Inc. (WKN: A0YD8Q | ISIN: US58933Y1055) sichert die Zeit nach seinem wichtigsten Krebsmedikament ab. Gemeinsam ist den Dreien die Suche nach dem nächsten Wachstumsfeld.

Moderna: vom Corona-Impfstoff zum Krebsimpfstoff

Am 19. August meldeten Moderna und Merck positive Topline-Daten aus der Phase-3-Studie INTerpath-001 zu einem individualisierten mRNA-Krebsimpfstoff bei Melanom. Die Moderna-Aktie sprang an diesem Tag um mehr als das Doppelte. Am 6. November folgte die Quartalsbilanz: Umsatz von rund 1,3 Milliarden US-Dollar (plus 29 Prozent), Nettogewinn von 162 Millionen US-Dollar, der erste Quartalsgewinn seit 2024. Die Jahresprognose hob das Unternehmen auf ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent an. Über die ersten neun Monate steht jedoch weiterhin ein Nettoverlust von rund 1,96 Milliarden US-Dollar. Am 12. November hält Moderna einen Analystentag zur Onkologie ab. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen.

Bayer: zwei Blockbuster und eine Pipeline

Die Bayer AG hob am 3. November ihre Prognose an. Die erwartete EBITDA-Marge der Pharmasparte liegt nun bei 25 bis 27 Prozent. Treiber sind das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa mit rund einer Milliarde Euro Quartalsumsatz und das Nierenmittel Kerendia, das binnen zwölf Monaten die Milliardenmarke überschritt. Für die Zeit danach setzt der Konzern unter anderem auf die Neurologie: eine Zelltherapie gegen Parkinson in Phase III und eine Gentherapie in Phase II. Beides ist nach Angaben von Bayer noch nicht zugelassen. Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 30. September rund 31,1 Milliarden Euro.

Merck: den Nachfolger für den Kassenschlager vorbereiten

Merck & Co. meldete Ende Oktober einen Quartalsumsatz von 18,1 Milliarden US-Dollar (plus fünf Prozent) und hob die Gewinnprognose an. Im ersten Quartal hatte allein das Krebsmedikament Keytruda gut acht Milliarden US-Dollar umgesetzt. Wie abhängig ein Konzern von einem Präparat sein kann, zeigt dieser Wert deutlich. Entsprechend aktiv ist Merck bei Zukäufen: Die Übernahme eines Biotechunternehmens belastete das erste Quartal mit rund 9,2 Milliarden US-Dollar, ein weiterer Kauf für rund 6,7 Milliarden US-Dollar war angekündigt. Hinzu kommt die gemeinsame Krebsimpfstoff-Entwicklung mit Moderna.

Warum nun auch die psychische Gesundheit auftaucht

Moderna, Bayer und Merck sind in der Psychiatrie nach den hier ausgewerteten Mitteilungen nicht aktiv. Andere Konzerne sind es. 2026 wurden mehrere Milliardengeschäfte mit Entwicklern psychedelischer Wirkstoffe angekündigt: eine Übernahme mit einem Vorabkaufpreis von 2,8 Milliarden US-Dollar, bei Meilensteinen bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar, sowie der Erwerb von Rechten an einer neuen Substanz für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Nach Einschätzung von Branchenanalysten steigt das Interesse großer Pharmakonzerne an dem Feld.

Doch ein Wirkstoff allein behandelt keinen Patienten. Psychedelisch unterstützte Therapie erfordert geschulte Therapeuten, zugelassene Verschreiber, geeignete Räume, Aufsicht und Kostenträger, die bereit sind zu zahlen. Das ist die Infrastrukturfrage, die sich stellt, sobald Zulassungen näher rücken.

Emyria: die Infrastrukturfrage in Australien

Hier setzt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) an, an der australischen Börse ASX unter dem Kürzel EMD notiert. Nach eigener Darstellung kombiniert das Unternehmen Kliniken (Emyria Healthcare), Behandlungsdaten aus der Praxis (Emyria Data) und eine Pipeline neuer psychedelisch unterstützter Therapien und Medikamentenkandidaten. Es richtet sich an Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und therapieresistenter Depression, denen konventionelle Behandlungen nach Einschätzung von Emyria nicht ausreichend helfen.

Nach eigenen Angaben eröffnete Emyria Ende September eine Klinik im Westen Sydneys und ist damit in vier australischen Bundesstaaten vertreten. Das Netzwerk umfasst 18 Behandlungsplätze mit Kapazität für bis zu 90 Verabreichungssitzungen pro Woche. Finanzierungszusagen liegen von einem privaten Krankenversicherer und vom australischen Veteranenministerium vor. Im Halbjahr bis zum 31. Dezember 2025 stieg der Umsatz um 136 Prozent auf 1,55 Millionen australische Dollar, der Verlust betrug 2,37 Millionen australische Dollar. Die liquiden Mittel lagen bei 10,5 Millionen australischen Dollar. Für das PTBS-Programm meldet das Unternehmen nach mehr als zwölf Monaten eine anhaltende Remission bei rund 67 Prozent der Patienten.

Für die USA nennt Emyria zwei Schritte: die Auswahl zur Präsentation bei der öffentlichen FDA-Anhörung zu psychedelischen Substanzen und die Ernennung des früheren US-Veteranenministers David Shulkin zum strategischen Berater.

Quellen:

https://www.finanztrends.de/news/moderna-aktie-einigung-mit-gsk-im-patentstreit/

https://ms-aktuell.de/?p=176128

https://www.vol.at/moderna-und-merck-mit-positiven-tests-fuer-hautkrebs-impfung/10400495

https://www.ajmc.com/view/moderna-merck-mrna-cancer-vaccine-succeeds-in-late-stage-trial

https://www.boerse-global.de/moderna-aktie-analystentag-im-visier/840095

https://www.bayer.com/de-de/ueber-uns/veranstaltungen/faq-financial-results/bayer-q3-2026-pharmaceuticals-treibt-wachstum-bayer-steigert-umsatz-und-ebitda-vor-sondereinfluessen-im-3-quartal-2026-jahresausblick-verbessert-

https://www.chemie.de/news/1190244/bayer-steigert-umsatz-und-ebitda-vor-sondereinfluessen-im-3-quartal.html

https://www.bluerocktx.com/?p=9377

https://www.biospace.com/press-releases/bayer-first-company-to-advance-cell-therapy-as-well-as-gene-therapy-against-parkinsons-disease

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/aktie-im-plus-merck-&-co-uebertrifft-erwartungen-und-hebt-prognose-an-1036684631

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/merck-aktie-hoeher-starke-medikamentennachfrage-stuetzt-geschaft-ziele-erhoeht-1036086475

https://www.pharmaceutical-technology.com/newsletters/eli-lilly-acquires-ataibeckley-psycehdelics-2-8bn

https://www.cash.ch/news/top-news/eli-lilly-kauft-psychedelika-entwickler-ataibeckley-953704

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21446958-emyria-empax-klinik-sydney-patienten-behandlung-aufgenommen

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260226/pdf/06wtqk2lmw518w.pdf

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/emyria-launches-nationwide-psychedelic-assisted-therapy-clinics-in-australia-following-historic-regulatory-approval

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