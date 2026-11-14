Bayer feiert FDA-Durchbruch mit 26 Prozent weniger Schlaganfällen - Mesoblast bereitet nächste Zelltherapie auf Milliardenmarkt vor

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Ein neuer Zulassungserfolg des deutschen Pharmakonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017) sorgt für Bewegung im Markt für Herz-Kreislauf-Medikamente. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat am 9. November 2026 den Gerinnungshemmer Asundexian unter dem Handelsnamen Sunharbo zugelassen. Das Medikament soll das Risiko eines erneuten Schlaganfalls bei bestimmten Hochrisikopatienten reduzieren. In einer großen Phase-III-Studie mit mehr als 12.000 Teilnehmern senkte die Behandlung das relative Risiko eines weiteren ischämischen Schlaganfalls um 26 Prozent. Während Bayer damit eine neue Wirkstoffklasse auf den US-Markt bringt, stellt sich der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) auf die mögliche Vermarktung weiterer Medikamente ein. In einer aktuellen Unternehmensmeldung kündigte Mesoblast den Ausbau seines operativen Managements an, um die Entwicklung und potenzielle Markteinführung des Zelltherapiekandidaten rexlemestrocel-L bei chronischen Rückenschmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubereiten. Beide Entwicklungen zeigen, wie neue Behandlungsmöglichkeiten in großen medizinischen Märkten entstehen und welche Bedeutung klinische Ergebnisse und regulatorische Entscheidungen für die wirtschaftlichen Perspektiven der Unternehmen haben.

Bayer erhält erste FDA-Zulassung für neue Wirkstoffklasse

Die Zulassung von Sunharbo markiert einen wichtigen Schritt für Bayers Pharmageschäft. Asundexian ist der erste von der FDA zugelassene Wirkstoff aus der Klasse der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Diese Medikamente greifen gezielt in die Blutgerinnung ein und sollen die Bildung gefährlicher Blutgerinnsel verhindern. Im Unterschied zu etablierten Gerinnungshemmern, die beispielsweise den Faktor Xa blockieren, hemmt Asundexian den Gerinnungsfaktor XIa. Das Medikament ist in den USA für Erwachsene zugelassen, die kürzlich einen nicht durch eine Blutgerinnselquelle im Herzen verursachten ischämischen Schlaganfall oder eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns mit hohem Risiko erlitten haben. Die Behandlung erfolgt einmal täglich als Tablette und wird mit einer bestehenden Therapie zur Hemmung der Blutplättchen kombiniert. Für Bayer eröffnet die Zulassung ein neues Geschäftsfeld in einem Markt, in dem der Konzern mit Xarelto bereits über langjährige Erfahrung verfügt. Zugleich soll Asundexian helfen, das Pharmaportfolio angesichts zunehmender Konkurrenz durch günstigere Nachahmerprodukte weiterzuentwickeln.

26 Prozent geringeres Schlaganfallrisiko in großer Phase-III-Studie

Grundlage der FDA-Entscheidung sind die Ergebnisse der internationalen Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE. Insgesamt nahmen 12.327 Erwachsene teil, die kurz zuvor einen entsprechenden Schlaganfall oder eine Hochrisiko-TIA erlitten hatten. Alle Patienten erhielten eine Behandlung zur Hemmung der Blutplättchen. Zusätzlich wurde entweder Asundexian oder ein Placebo verabreicht. Im Verlauf der Studie erlitten 6,2 Prozent der mit Asundexian behandelten Patienten einen weiteren ischämischen Schlaganfall. In der Kontrollgruppe waren es 8,4 Prozent. Das entspricht einer absoluten Risikoreduktion um 2,2 Prozentpunkte und einer relativen Verringerung um 26 Prozent. Für die medizinische Bewertung ist diese Unterscheidung entscheidend: Die Zahl bedeutet nicht, dass 26 Prozent aller Patienten einen Schlaganfall vermeiden konnten. Vielmehr sank die Wahrscheinlichkeit eines entsprechenden Ereignisses gegenüber der Kontrollgruppe um rund ein Viertel. Die mediane Behandlungsdauer betrug nach Angaben der FDA 14,2 Monate.

Neue Therapie mit wirtschaftlichem Potenzial

Für Bayer ist die Zulassung auch aus wirtschaftlicher Sicht relevant. Schlaganfälle gehören weltweit zu den häufigsten Ursachen schwerer Behinderungen und Todesfälle. Allein in den Vereinigten Staaten treten nach Angaben des Konzerns jährlich rund 795.000 Schlaganfälle auf. Ein erheblicher Teil der Betroffenen trägt anschließend ein erhöhtes Risiko für weitere Ereignisse. Sunharbo soll eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit für eine genau definierte Patientengruppe schaffen. Die Markteinführung in den USA ist für die zweite Novemberhälfte vorgesehen. Bereits Ende Oktober hatte Asundexian eine Zulassung in China erhalten. Weitere Anträge werden unter anderem in Europa und Japan geprüft. Bayer sieht in dem Wirkstoff einen wichtigen Bestandteil seiner künftigen Pharmastrategie. Ob daraus tatsächlich ein Milliardenumsatz entsteht, hängt jedoch von der Verschreibungspraxis, der Kostenerstattung, der Konkurrenz und dem tatsächlichen Nutzen im Versorgungsalltag ab. Die neue Zulassung schafft dafür die regulatorische Grundlage, garantiert aber noch keinen kommerziellen Erfolg.

Auch die Sicherheitsdaten müssen genau betrachtet werden

Bei Arzneimitteln zur Hemmung der Blutgerinnung ist die Sicherheit besonders wichtig. Die FDA bestätigte, dass die Gesamtrate schwerer Blutungen in der OCEANIC-STROKE-Studie zwischen Asundexian und Placebo ähnlich war. Allerdings zeigte die Auswertung auch Unterschiede in bestimmten Patientengruppen. Bei Menschen über 75 Jahren und während der ersten 90 Behandlungstage traten unter Asundexian häufiger schwere Blutungen auf. Zudem waren gastrointestinale Blutungen insgesamt häufiger als in der Kontrollgruppe. Die Behörde weist deshalb auf entsprechende Risiken und Einschränkungen hin. Sunharbo ist beispielsweise nicht zur Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern zugelassen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass selbst eine erfolgreiche Phase-III-Studie und eine positive FDA-Entscheidung nicht bedeuten, dass ein neues Medikament für sämtliche Patienten gleichermaßen geeignet ist. Für Bayer beginnt mit der Zulassung deshalb auch die Phase der breiten klinischen Anwendung und der weiteren Sicherheitsüberwachung.

Mesoblast kündigt neue Schritte für seine zweite Zelltherapieplattform an

Während Bayer einen neuen Gerinnungshemmer auf den Markt bringt, bereitet Mesoblast den möglichen kommerziellen Ausbau seiner Zelltherapieplattform vor. Am 9. November in New York beziehungsweise am 10. November in Melbourne veröffentlichte das Unternehmen eine entsprechende Mitteilung. Darin kündigte Mesoblast an, seine operative Führung zu erweitern, um die Entwicklung und eine mögliche spätere Markteinführung von rexlemestrocel-L zu unterstützen. Der Zelltherapiekandidat wird bei chronischen entzündlichen Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen sowie bei bestimmten schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Mesoblast will insbesondere die Voraussetzungen für eine größere kommerzielle Produktion schaffen. Während nach einem dauerhaften Chief Operating Officer gesucht wird, übernimmt Dr. Gregory George diese Funktion vorübergehend. George verfügt nach Unternehmensangaben über Erfahrung beim Aufbau großer ambulanter Operationszentren in den USA. Die Personalentscheidung ist keine medizinische oder regulatorische Zulassung, zeigt aber, dass Mesoblast seine organisatorischen Strukturen auf mögliche weitere Produkte ausrichtet.

350 Patienten behandelt - wichtige Ergebnisse für 2027 erwartet

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf das Programm gegen chronische Rückenschmerzen. Rexlemestrocel-L wird in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit insgesamt 350 Patienten untersucht. Die Behandlung sämtlicher vorgesehenen Studienteilnehmer wurde bereits abgeschlossen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine einmalige Verabreichung der Zelltherapie bei Patienten mit chronischen entzündlichen Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen eine anhaltende Schmerzreduktion bewirken kann. Die entscheidenden Ergebnisse werden nach der jüngsten Mesoblast-Mitteilung in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2027 erwartet. Sollte die Studie die erforderlichen Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweise liefern, könnte das Unternehmen weitere Schritte in Richtung Zulassung einleiten. Mesoblast bezeichnet den Markt für chronische Rückenschmerzen als eine seiner wichtigsten potenziellen kommerziellen Möglichkeiten. Das tatsächliche Umsatzpotenzial lässt sich jedoch erst nach einer erfolgreichen klinischen Entwicklung, einer möglichen Zulassung und der Klärung von Preisgestaltung und Erstattung belastbarer beurteilen.

Neue Perspektive bei schwerer Herzinsuffizienz

Noch näher am medizinischen Umfeld der aktuellen Bayer-Nachricht liegt Mesoblasts Herz-Kreislauf-Programm. Das Unternehmen entwickelt rexlemestrocel-L unter anderem für Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz, die durch ein mechanisches Herzunterstützungssystem am Leben gehalten werden. Bei diesen Patienten können schwere Blutungen im Magen-Darm-Trakt auftreten. Nach Angaben von Mesoblast hat die FDA im Rahmen eines regulatorischen Gesprächs bestätigt, dass das Unternehmen eine Zulassungseinreichung für rexlemestrocel-L zur Verringerung solcher lebensbedrohlichen Blutungen vorantreiben kann. Der Ansatz unterscheidet sich grundlegend von Bayers Asundexian. Während Bayer die Blutgerinnung beeinflusst, untersucht Mesoblast die Wirkung seiner mesenchymalen Vorläuferzellen auf entzündliche Prozesse und Störungen der Gefäßinnenwände. Die Produkte sind deshalb weder austauschbar noch für dieselben Patientengruppen vorgesehen. Die gemeinsame Verbindung besteht im medizinischen Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen.

Mesoblast nimmt auch pulmonale Hypertonie ins Visier

In der jüngsten Unternehmensmeldung beschreibt Mesoblast zudem eine weiterreichende Entwicklungsstrategie. Nach einer möglichen ersten Zulassung von rexlemestrocel-L im Zusammenhang mit schweren gastrointestinalen Blutungen bei Herzinsuffizienzpatienten will das Unternehmen zusätzliche Anwendungen untersuchen. Dazu zählen mittelschwere und schwere Herzinsuffizienz sowie Patienten mit lebensbedrohlicher pulmonaler Hypertonie. Bei dieser Erkrankung ist der Blutdruck in den Lungengefäßen krankhaft erhöht, wodurch insbesondere die rechte Herzhälfte stark belastet werden kann. Mesoblast verweist auf Entzündungsprozesse und Funktionsstörungen der Gefäßinnenwände als mögliche gemeinsame biologische Ansatzpunkte. Diese Überlegungen begründen eine Entwicklungsstrategie, sind aber noch kein Nachweis einer klinischen Wirksamkeit bei pulmonaler Hypertonie. Ebenso wenig liegt für rexlemestrocel-L bereits eine FDA-Zulassung in diesen Anwendungsgebieten vor. Für Anleger eröffnet die neue Mitteilung damit zusätzliche Perspektiven, die allerdings noch mit erheblichen klinischen und regulatorischen Unsicherheiten verbunden sind.

Ryoncil liefert bereits Millionenumsätze

Anders als bei seinen weiteren Entwicklungsprogrammen verfügt Mesoblast mit Ryoncil bereits über ein zugelassenes und vermarktetes Zelltherapieprodukt. Die FDA genehmigte Ryoncil im Dezember 2024 zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten. Dabei handelt es sich um eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation nach einer allogenen Stammzelltransplantation. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast mit Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete das Unternehmen vorläufig rund 28 Millionen Dollar Umsatz mit dem Produkt, 44 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Gleichzeitig verringerte sich der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen Dollar. Die bestehende Vermarktung schafft eine operative Grundlage für weitere Investitionen. Sie bedeutet allerdings nicht, dass neue Zelltherapieprodukte automatisch dieselben kommerziellen Ergebnisse erreichen werden.

Zwei unterschiedliche Wege in große medizinische Märkte

Der Vergleich zwischen Bayer und Mesoblast verdeutlicht, wie unterschiedlich Pharmaunternehmen neue Märkte erschließen können. Bayer verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der weltweiten Vermarktung klassischer Arzneimittel und kann mit Sunharbo nun ein weiteres zugelassenes Produkt in sein Herz-Kreislauf-Portfolio aufnehmen. Mesoblast steht mit rexlemestrocel-L dagegen noch vor entscheidenden klinischen und regulatorischen Schritten. Dafür könnte das Unternehmen langfristig mehrere medizinische Anwendungsgebiete mit einer gemeinsamen Zelltherapieplattform adressieren. Die aktuellen Managemententscheidungen sollen nach Unternehmensangaben insbesondere die kommerzielle Vorbereitung und den möglichen Ausbau der Produktionskapazitäten unterstützen. Entscheidend wird sein, ob die anstehenden Studiendaten die Erwartungen erfüllen und ob sich daraus konkrete Zulassungsanträge und später vermarktbare Produkte entwickeln. Eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Bayer und Mesoblast besteht im Zusammenhang mit den beschriebenen Programmen nicht.

Fazit

Die FDA-Zulassung von Asundexian ist für Bayer ein wichtiger Erfolg in einem großen und medizinisch bedeutenden Markt. Mit einer relativen Verringerung erneuter ischämischer Schlaganfälle um 26 Prozent hat der Konzern in einer umfangreichen Phase-III-Studie einen klinischen Nutzen nachgewiesen und die erste US-Zulassung für einen Faktor-XIa-Hemmer erhalten. Mesoblast befindet sich mit seiner zweiten Zelltherapieplattform noch in einer früheren Entwicklungsphase, stellt sich organisatorisch aber bereits auf mögliche weitere Zulassungen und eine spätere Vermarktung ein. Besonders die für die zweite Jahreshälfte 2027 erwarteten Rückenschmerz-Studiendaten und die geplante FDA-Einreichung im Bereich schwerer Herzinsuffizienz dürften wichtige Meilensteine werden. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen zugleich über ein bestehendes Produktgeschäft, das zuletzt weiter gewachsen ist. Die aktuelle Entwicklung zeigt damit zwei unterschiedliche Stufen pharmazeutischer Innovation: Bayer beginnt nach erfolgreicher Zulassung mit der Vermarktung, während Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) die Voraussetzungen schaffen will, um aus seiner nächsten Zelltherapieplattform zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln.

Quellen:

FDA - Zulassung von Asundexian, 09.11.2026

https://content.govdelivery.com/accounts/USFDA/bulletins/432428a

Bayer - US-Zulassung und Phase-III-Daten, 10.11.2026

https://www.bayer.com/media/en-us/bayers-asundexian-first-fxia-inhibitor-approved-by-us-food-and-drug-administration-for-secondary-stroke-risk-reduction/

Mesoblast - Neue Managementstruktur und Rexlemestrocel-L, 09./10.11.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/7a063c73-38de-44fa-858e-e87e2d260414

Mesoblast - Quartalsbericht und Pipeline, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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