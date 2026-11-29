Anzeige / Werbung

Zwischen Börsenkurs und Analystenerwartung liegen bei Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) derzeit Welten. Die an der Nasdaq gehandelten American Depositary Shares (ADS) des australischen Zelltherapieunternehmens schlossen am 25. November bei 11,61 US-Dollar. Edward Tenthoff von der US-Investmentbank Piper Sandler hatte sein Kursziel am 27. August von 35 auf 39 US-Dollar angehoben und seine Einstufung "Overweight" beibehalten. Gegenüber dem November-Schlusskurs entspricht das rechnerisch einem Abstand von rund 236 Prozent. Eine neue Kaufempfehlung ist das nicht: Das Kursziel stammt aus dem August und wurde damit vor Mesoblasts jüngstem Quartalsbericht veröffentlicht. Die Frage ist vielmehr, welche Erwartungen an das Unternehmen hinter einer derart großen Bewertungsspanne stehen - und was Mesoblast noch liefern muss.

Ein hohes Kursziel ist noch kein Konsens über den Unternehmenswert

Piper Sandler steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein. Laut dem Finanzportal TipRanks bestätigte Jason McCarthy von Maxim Group am 24. September eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 35 US-Dollar für MESO. Die beiden dort erfassten Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 37 US-Dollar. Wie vorsichtig solche Durchschnittswerte zu lesen sind, zeigt allerdings ein Vergleich mit Benzinga: Das Portal weist auf Basis von vier Analysten einen deutlich niedrigeren Mittelwert von 25,50 US-Dollar aus. Auswahl und Aktualität der berücksichtigten Einschätzungen verändern das Bild also erheblich. Die 39 US-Dollar sind das obere Ende einer Analystenspanne, kein objektiv feststehender Wert. Zudem beziehen sich sämtliche hier genannten US-Dollar-Kursziele auf die Nasdaq-ADS und nicht auf die in Australien gehandelte Stammaktie.

Ryoncil liefert Umsatz - aber noch keinen geradlinigen Wachstumspfad

Anders als viele Biotechnologieunternehmen ohne zugelassenes Produkt verfügt Mesoblast bereits über ein kommerzielles Geschäft. Ryoncil ist in den USA für pädiatrische Patienten ab einem Alter von zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung zugelassen, einer potenziell lebensbedrohlichen Komplikation nach einer Stammzelltransplantation. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 erzielte das Zelltherapieprodukt Nettoumsätze von 115 Millionen US-Dollar. Für das anschließende Quartal bis Ende September meldete Mesoblast 28 Millionen US-Dollar, nach 36 Millionen im Juni-Quartal. Das Unternehmen verwies auf saisonale Effekte bei der Behandlungsplanung im Juli und August sowie auf die bislang höchste Zahl neuer Behandlungsstarts in einem einzelnen Monat im September. Für Anleger bleibt damit eine überprüfbare Frage offen: Kann Mesoblast die Nutzung von Ryoncil in den Behandlungszentren weiter ausbauen und daraus ein verlässlicheres Umsatzwachstum entwickeln?

Die Erwachsenenstudie könnte die kommerzielle Perspektive verändern

Ein wesentlicher nächster Schritt ist die angestrebte Erweiterung der Ryoncil-Zulassung auf Erwachsene mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Mesoblast rekrutiert dafür Patienten in einer zulassungsrelevanten Studie und plant bis zu 40 US-Studienzentren. Das Management schätzt den Erwachsenenmarkt auf etwa das Dreifache des pädiatrischen Marktes. Diese Größenordnung ist eine Unternehmensschätzung, keine Umsatzprognose: Entscheidend sind zunächst belastbare Studiendaten und eine mögliche FDA-Zulassung; anschließend müssten sich auch Anwendung und Erstattung im klinischen Alltag etablieren. Gerade hier liegt der Unterschied zwischen bereits erzielten Erlösen und künftigem Potenzial. Dass dieser Entwicklungsschritt einen Teil der Kursziel-Lücke erklären könnte, ist eine wirtschaftliche Einordnung - keine nachgewiesene Aussage über Piper Sandlers konkretes Bewertungsmodell.

Liquidität und klinische Ergebnisse entscheiden mit

Mesoblast meldete zum 30. September liquide Mittel von rund 99 Millionen US-Dollar und einen operativen Netto-Mittelabfluss von 2,1 Millionen US-Dollar für das Quartal. Ein einzelnes Quartal erlaubt jedoch keine verlässliche Hochrechnung der künftigen Liquiditätsreichweite, zumal das Unternehmen parallel in Herstellung, Vermarktung und klinische Programme investiert. Zusätzliche Chancen, aber auch Risiken, liegen außerhalb von Ryoncil: Für den Zelltherapiekandidaten rexlemestrocel-L hat Mesoblast die Behandlung aller 350 Teilnehmer einer Phase-III-Studie gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen abgeschlossen; die entscheidenden Ergebnisse erwartet das Unternehmen 2027. Ob die Börse die Bewertungslücke verkleinert, dürfte deshalb weniger vom bloßen Bestehen eines hohen Kursziels abhängen als von neuen Umsatzdaten, klinischen Ergebnissen und dem weiteren Kapitalbedarf. Für Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) sind die 39 US-Dollar damit eine Analystenerwartung, deren Voraussetzungen sich erst noch bewähren müssen.

Quellen:

Benzinga - Piper-Sandler-Kursziel, Einstufung und Analystenübersicht:

https://www.benzinga.com/quote/MESO/price-targets

TipRanks - Kursziele von Piper Sandler und Maxim Group:

https://www.tipranks.com/stocks/meso/forecast

Investing.com - historische Nasdaq-Kurse von MESO:

https://www.investing.com/equities/mesoblast-ltd-historical-data

Mesoblast - Quartalsbericht zum 30. September 2026:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/29/3390883/0/en/activity-report-for-quarter-ended-september-30-2026-appendix-4c.html

Mesoblast - Geschäftszahlen und Entwicklungsstrategie vom August 2026:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000083/exhibit991financialresul.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mesoblast bei 11,61 Dollar, Piper Sandler sieht 39 Dollar - was steckt hinter der Kursziel-Lücke? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MSB8