Wärmepumpen kommen immer öfter in Industrieprozessen und in Wärmenetzen zum Einsatz. Das Fraunhofer ISE arbeitet daran, die Auslegung und den Betrieb solcher Wärmepumpen zu vereinfachen und zu optimieren. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben Hochtemperaturwärmepumpen für Industrieprozesse untersucht. In einem neuen Teststand haben sie Hochtemperaturwärmepumpen für die Bereitstellung von Prozessdampf bis zu 160 °C und von Druckheißwasser detailliert analysiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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