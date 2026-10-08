Im Poolmarkt schreitet die Konsolidierung voran, die großen Anbieter wachsen kräftig. Das muss für Makler nicht automatisch eine schlechte Nachricht sein. Entscheidend ist vielmehr etwas anderes. Ein Kommentar. Ein Kommentar von Dr. Alexander Ströhl, Chefredakteur beim Fachmagazin AssCompactWer sich die aktuellen Geschäftszahlen der großen Maklerpools und -verbünde ansieht, kommt an einer Erkenntnis kaum vorbei: Die Großen werden größer. Und vermutlich werden es künftig noch weniger große Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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