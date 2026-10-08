Der Zuckerriese meldet ein Gewinnplus von 81 Prozent und erstmals seit zwei Jahren wieder einen Gewinn je Aktie. Nur das Kerngeschäft hinkt. Analyst Mühlenbruch setzt da auf steigende Preise und sieht 37 Prozent Luft. Der Zucker-Produzent Südzucker kämpft sich aus dem Tal heraus. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag meldete. Deutlich kräftiger zog das operative EBITDA an: Es kletterte um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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