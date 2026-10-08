Elon Musks Raumfahrtunternehmen will offenbar Milliarden aufnehmen, um den Kauf von Nvidia-Chips zu finanzieren. Gleichzeitig wächst bei Anlegern die Skepsis gegenüber schuldenfinanzierten KI-Investitionen. Elon Musks SpaceX plant offenbar, 40 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, um damit den Kauf von Nvidia-Chips zu finanzieren, wie die Financial Times berichtet. Laut Informationen von Insidern sollen dabei rund zehn Milliarden Dollar über Bankkredite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n