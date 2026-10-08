Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Öffentliche Ausschreibung

Predictiv AI's Shift AI schließt AWS Foundational Technical Review ab und erweitert Sichtbarkeit in der Luftfahrt über die AWS Solutions Library



08.10.2026 / 13:12 CET/CEST

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AWS-Meilenstein baut auf der zuvor angekündigten Live-Validierung am Flughafen mit Calgary Airports und WestJet auf und erhöht die Auffindbarkeit bei Luftfahrt- und Reisebetreibern TORONTO, ON / 8. Oktober 2026 / Predictiv AI Inc. (CSE:PAI) (FWB:7IT) (das "Unternehmen" oder "Predictiv AI") freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Shift Technologies Canada Inc. ("Shift AI") die Amazon Web Services (AWS) Foundational Technical Review (FTR) abgeschlossen hat. Shift Technologies Canada Inc. ist nun im AWS Partner Solutions Finder mit der Bezeichnung "Foundational" gelistet. Die Lösung wird zudem als AWS Partner Solution in der AWS Solutions Library for Travel and Hospitality unter dem Anwendungsfall Predictive Maintenance and Repairs Optimization geführt. Die öffentlich zugänglichen AWS-Einträge bieten potenziellen Kunden und Branchenpartnern unabhängig überprüfbare Informationen zum AWS-Partner-Lösungsprofil von Shift AI und schaffen einen zusätzlichen Discovery-Kanal für die Asset-Intelligence-Plattform des Unternehmens. Der Meilenstein baut auf dem zuvor angekündigten erfolgreichen Luftfahrt-Pilotprojekt im Rahmen der Soaring Higher Challenge von Innovate Calgary auf, das in Zusammenarbeit mit Calgary Airports und WestJet durchgeführt wurde. Der Pilot fand in einer Live-Flughafenumgebung statt, umfasste die direkte Zusammenarbeit mit operativen Teams von Flughafen und Airline und validierte die Plattform unter realen Betriebsbedingungen. Predictiv AI beabsichtigt, die AWS-Einträge als Teil der umfassenderen Go-to-Market-Strategie von Shift AI zu nutzen, die auf Luftfahrt, Transport, Logistik und weitere Branchen mit verteilten Flotten und operativen Assets abzielt. AWS Foundational Technical Review Die AWS FTR unterstützt AWS-Partner dabei, technische Risiken in ihrer Software und ihren Lösungen zu identifizieren und zu beheben. Dabei wird ein Teil der AWS-Well-Architected-Best-Practices in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Operational Excellence angewendet. Der Abschluss der FTR stellt einen weiteren technischen Meilenstein für Shift AI dar und bildet die Grundlage für die Teilnahme an zusätzlichen AWS-Partnerprogrammen, während er gleichzeitig die Auffindbarkeit der Lösung über AWS-Kanäle unterstützt. Das öffentliche AWS-Profil bezeichnet die Lösung als "Shift AI - AI-Powered Asset Intelligence Platform" und beschreibt ihre Fähigkeit, Echtzeit-Tracking, operative Sichtbarkeit und intelligente Einblicke über Fahrzeuge sowie angetriebene und nicht angetriebene Geräte hinweg zu liefern. Unterstützung der kommerziellen Wachstumsstrategie von Shift AI Die Platzierung von Shift AI in der AWS Solutions Library for Travel and Hospitality unter Predictive Maintenance and Repairs Optimization positioniert die Plattform dort, wo Airlines, Flughäfen, Bodenabfertiger, Transportbetreiber und Technologie-Entscheider Lösungen finden können, die auf relevante operative Anforderungen ausgelegt sind. Für Predictiv AI schaffen die Einträge einen zusätzlichen Top-of-Funnel-Discovery-Kanal, der eingehende Anfragen, qualifizierte Einführungen und Enterprise-Verkaufsgespräche unterstützen kann. Die bei AWS gehosteten Lösungsprofile können zudem in Angeboten, RFP-Antworten, Partnerschaftsgesprächen und Outbound-Sales-Aktivitäten referenziert werden und bieten potenziellen Kunden eine direkte Drittquelle, über die sie das AWS-Partner-Lösungsprofil und die Foundational-Bezeichnung von Shift AI überprüfen können. Jeder kommerzielle Abschluss unterliegt weiterhin den üblichen technischen, kommerziellen, sicherheitsbezogenen und beschaffungsrechtlichen Prüfprozessen des Kunden. Von der Live-Validierung am Flughafen zur breiteren Kommerzialisierung in der Luftfahrt Airlines und Flughäfen sind auf große, verteilte Flotten angetriebener und nicht angetriebener Geräte angewiesen, um zeitkritische Bodenoperationen zu unterstützen. Eingeschränkte Sichtbarkeit hinsichtlich Standort, Verfügbarkeit, Auslastung oder Wartungsbereitschaft von Assets kann den Flugzeugumschlag, den Gepäcktransport, die Produktivität der Mitarbeiter und das Passagiererlebnis beeinträchtigen. Shift AI ist darauf ausgelegt, diese operativen Herausforderungen in drei Kernbereichen zu adressieren: Echtzeit-Asset-Sichtbarkeit und Auslastung

Shift AI bietet Operations-Teams eine zentrale Übersicht über Standort, Status, Bewegung, Verweildauer und Auslastung von Assets. Geofences und flughafenspezifische Karten helfen Teams zu erkennen, welche Assets verfügbar, zugewiesen oder im Einsatz sind und wo sich Geräte ansammeln oder ungenutzt stehen. Die Plattform kann die Sichtbarkeit auch auf nicht angetriebene Assets mittels geeigneter Tracking-Technologien ausweiten. Predictive Maintenance und Asset-Bereitschaft

Shift AI kann Telematikdaten, Inspektionsergebnisse, Service-Aufzeichnungen, Nutzungsmuster und Zustandsdaten von Geräten kombinieren, um Wartungsbedarfe früher zu erkennen. Dies kann eine bessere Wartungsplanung unterstützen, vermeidbare Serviceunterbrechungen reduzieren und Operations-Teams helfen festzustellen, ob ein Gerät für den Einsatz bereit ist, bevor es in einen kritischen Workflow gelangt. Operative Optimierung und Unterstützung des Flugzeugumschlags

Dispatcher können Echtzeit-Standort- und Verfügbarkeitsinformationen nutzen, um das nächstgelegene geeignete Asset für eine Aufgabe zu identifizieren, zu überwachen, ob es den erforderlichen Einsatzbereich erreicht hat, und Geräte bei veränderten Bedingungen neu zuzuweisen. Das Management kann Asset-Bewegungen, Auslastung, Unterstützung des Umschlags und Wartungstrends über operative Dashboards und Berichte auswerten. Bewährt in einer Live-Flughafenumgebung mit Calgary Airports und WestJet Die Luftfahrtfähigkeiten von Shift AI wurden im Rahmen der Soaring Higher Challenge von Innovate Calgary weiterentwickelt, die in Zusammenarbeit mit Calgary Airports und WestJet durchgeführt wurde. Der Pilot fand in einer Live-Flughafenumgebung mit direkter Einbindung operativer Teams von Flughafen und Airline statt. Shift AI wurde unter Verwendung flughafenspezifischer Karten, Asset-Flows, realer Nutzer und realer operativer Rahmenbedingungen verfeinert - mit Fokus auf Asset-Sichtbarkeit, Auslastung und operative Effizienz. Der zuvor angekündigte Pilot gab Shift AI die Möglichkeit, gegen reale Luftfahrt-Workflows, Nutzer und operative Rahmenbedingungen zu arbeiten. Die Arbeit half, die Plattformfähigkeiten in den Bereichen Asset-Sichtbarkeit, Auslastung und operative Effizienz zu verfeinern und validierte die Technologie unter realen Flughafenbedingungen. Der erfolgreiche Einsatz und die Validierung liefern Shift AI einen operativen Nachweis, während Predictiv AI breitere Chancen bei Airlines, Flughäfen, Bodenabfertigern und anderen Transportbetreibern verfolgt. Jeder künftige kommerzielle Abschluss mit Calgary Airports oder WestJet unterliegt weiterhin den standardmäßigen Prüf- und Beschaffungsprozessen. "Die Luftfahrt ist ein idealer Markt für Shift AI, weil operative Effizienz davon abhängt zu wissen, wo sich kritische Assets befinden, ob sie einsatzbereit sind, wie sie genutzt werden und wann sie möglicherweise gewartet werden müssen", sagte Suman Pushparajah, Chief Executive Officer von Predictiv AI. "Unsere Arbeit mit Calgary Airports und WestJet hat es uns ermöglicht, die Plattform gegen reale Flughafen-Workflows und Betriebsbedingungen zu entwickeln und zu validieren. Der Abschluss der AWS Foundational Technical Review und die Aufnahme in die AWS Solutions Library geben uns einen zusätzlichen Kanal, um diese Fähigkeiten Airlines, Flughäfen und Transportbetreibern zugänglich zu machen, während wir unsere kommerzielle Wachstumsstrategie vorantreiben." Erweiterung des adressierbaren Marktes Über den Flugzeug-Bodenbetrieb hinaus kann Shift AI weitere Travel- und Hospitality-Umgebungen mit verteilten Fahrzeugen und Geräten unterstützen. Potenzielle Anwendungen umfassen Flughafen- und Hotel-Shuttle-Flotten, Mietwagenbetriebe, Mitarbeitertransporte, Parkbetriebe, Catering- und Food-Service-Fahrzeuge, Cargo- und Kurierbewegungen, Schneeräumgeräte sowie Wartungsflotten. Über diese Anwendungsfälle hinweg ist Shift AI darauf ausgelegt, Asset-Sichtbarkeit, Disposition, Inspektion, Predictive Maintenance, Auslastung und Berichtswesen in einer einheitlichen operativen Umgebung zusammenzuführen. Predictiv AI ist der Auffassung, dass die Kombination aus realer Luftfahrt-Validierung, Abschluss der AWS FTR und erhöhter Sichtbarkeit über AWS-Kanäle die Positionierung von Shift AI stärkt, während das Unternehmen Enterprise-Chancen in der Luftfahrt, im Transport, in der Logistik und in weiteren asset-intensiven Branchen verfolgt.



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Über Predictiv AI Inc. Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung vertikaler KI-Anwendungen für definierte Branchen konzentriert. Die Produkte des Unternehmens adressieren Flottenbetrieb und Kommunikation und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai . Unternehmenskontakt

Suman Pushparajah

Chief Executive Officer & Director

416-388-8886 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über die erwartete künftige operative Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens, die Expansion von Shift AI in den Märkten Luftfahrt, Flotte und Logistik sowie die potenziellen Vorteile der AWS-Einträge des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, von denen keine zugesichert werden kann, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Den Lesern wird geraten, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Risiken und Unsicherheiten zu stützen und sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht oder von der CSE verlangt wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Amazon Web Services, AWS und verwandte Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen. Der Abschluss der AWS FTR stellt keine Zertifizierung, Genehmigung oder Empfehlung von Shift AI oder Predictiv AI durch AWS dar.



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