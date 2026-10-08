Stockholm - Die Kanadierin Anne Carson bekommt den Literatur-Nobelpreis. Das wurde am Donnerstag in Stockholm bekannt gegeben.
Die 1950 in Toronto geborene Carson ist bekannt für zahlreiche Werke, in denen sie Gedichte, Essays, Übersetzungen und erzählerische Elemente miteinander verbindet. Zu ihren bekanntesten Büchern gehört "Autobiography of Red", eine moderne Bearbeitung des griechischen Mythos um Geryon.
Für ihre Arbeit erhielt Carson zuvor bereits unter anderem ein Guggenheim-Stipendium, eine MacArthur Fellowship und einen Lannan Literary Award. Sie war außerdem als Professorin an mehreren Universitäten tätig und arbeitete an Übersetzungen antiker griechischer Dramen für das Theater.
Die 1950 in Toronto geborene Carson ist bekannt für zahlreiche Werke, in denen sie Gedichte, Essays, Übersetzungen und erzählerische Elemente miteinander verbindet. Zu ihren bekanntesten Büchern gehört "Autobiography of Red", eine moderne Bearbeitung des griechischen Mythos um Geryon.
Für ihre Arbeit erhielt Carson zuvor bereits unter anderem ein Guggenheim-Stipendium, eine MacArthur Fellowship und einen Lannan Literary Award. Sie war außerdem als Professorin an mehreren Universitäten tätig und arbeitete an Übersetzungen antiker griechischer Dramen für das Theater.
© 2026 dts Nachrichtenagentur