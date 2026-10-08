© Foto: Sven Hoppe - dpaTrotz starker Zahlen von Branchenriese Samsung geht der Kursrutsch bei Infineon am Donnerstag weiter.
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Die Infineon-Aktie setzt ihren Kursrutsch fort und verzeichnet am Donnerstag ein Minus von 4,5 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag fast 6 Prozent verlor. Trotz starker Quartalszahlen des Branchenkollegen Samsung drücken externe Faktoren wie steigende Ölpreise, hohe Anleiherenditen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank auf die Stimmung, was Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegte. Eine spezifische Unternehmensmeldung von Infineon liegt nicht vor.
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