Stuttgart (ots) -Beethovens siebte Sinfonie erscheint am 9. Oktober als LP und als digitales Album auf den gängigen StreamingplattformenSeit September 2025 steht François-Xavier Roth als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter an der Spitze des SWR Symphonieorchesters. In seinen Programmen stellt er regelmäßig Werke unterschiedlichster Epochen gegenüber, um Hörgewohnheiten zu hinterfragen und neue Perspektiven auf scheinbar Altbekanntes zu eröffnen. Dies tat Roth auch im November 2025, als er Helmut Lachenmanns "Marche fatale" und "Ausklang, Musik für Klavier mit Orchester" mit Ludwig van Beethovens siebter Sinfonie kombinierte. Letztere erscheint nun als erste gemeinsame Einspielung von François-Xavier Roth und dem SWR Symphonieorchester als LP (Heavy-Weight Vinyl (180g)) sowie als Apple Digital Masters.Bekenntnis zum Kernrepertoire des SWR SymphonieorchestersFrançois-Xavier Roth, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des SWR Symphonieorchesters: "Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, wie dieses moderne Orchester Beethoven so frisch und von historisch-informierter Aufführungspraxis inspiriert zu spielen vermag. Das wurde schon während unserer Konzerte im November 2025 deutlich und ist nun auch auf dieser Aufnahme erfahrbar. Die hohe musikalische, aber auch technische Qualität macht diese Aufnahme zu etwas sehr Besonderem und lädt dazu ein, diese Musik ganz neu zu entdecken. Und mit Blick auf das Beethoven-Jahr 2027 ist diese Aufnahme natürlich auch ein Bekenntnis zum klassischen Kernrepertoire dieses Orchesters."Die LP mit Beethovens siebter Sinfonie erscheint beim Label SWRmusic und ist ab dem 9. Oktober im Handel erhältlich. Parallel dazu ist die Aufnahme auch im Apple Digital Masters-Format auf Apple Music verfügbar, außerdem ist sie im HD-Format auf allen gängigen Streaming-Plattformen abrufbar.Bereits im Frühjahr 2027 soll die nächste Aufnahme des SWR Symphonieorchesters unter der Leitung seines Chefdirigenten François-Xavier Roth bei SWRmusic erscheinen - dann in Form einer CD mit Werken von Fanny Hensel, Louise Farrenc, Emilie Mayer, Germaine Tailleferre und Cécile Chaminade, allesamt Komponistinnen, die viel zu lange im Schatten ihrer männlichen Kollegen standen.Pressekontakt:Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6367435