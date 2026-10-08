Bern - Von einem Cyberangriff auf einen externen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica sind möglicherweise auch vertrauliche Personendaten betroffen. Dazu könnten Angaben zu Löhnen, Vorsorgeguthaben und Rentenhöhen sowie Kontaktdaten gehören, wie eine Publica-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte. Ob und welche Daten bei dem Vorfall tatsächlich abgeflossen sind, ist allerdings noch unklar. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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