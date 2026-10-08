Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag den neuen britischen Premierminister Andy Burnham im Kanzleramt in Berlin mit militärischen Ehren empfangen.
Neben einem Vier-Augen-Gespräch stand unter anderem der Austausch der Ratifizierungsurkunden des Kensington Vertrags auf dem Programm, der bereits 2025 von Merz und Burnhams Vorgänger Starmer unterzeichnet worden war und zahlreiche Verabredungen beim Thema Sicherheit und Verteidigung, aber auch im Bereich Wirtschaft, Forschung, Bildung und Digitalisierung und dem Austausch zwischen Bürgern beider Länder vorsieht.
Später wollen Merz und Burnham im Kanzleramt an einem "regionalen Wachstumsforum" teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Merz und dem britischen Premierminister würden voraussichtlich bilaterale und außenpolitische Themen sowie "europa- und wirtschaftspolitische Fragen" stehen, hieß es im Vorfeld.
Neben einem Vier-Augen-Gespräch stand unter anderem der Austausch der Ratifizierungsurkunden des Kensington Vertrags auf dem Programm, der bereits 2025 von Merz und Burnhams Vorgänger Starmer unterzeichnet worden war und zahlreiche Verabredungen beim Thema Sicherheit und Verteidigung, aber auch im Bereich Wirtschaft, Forschung, Bildung und Digitalisierung und dem Austausch zwischen Bürgern beider Länder vorsieht.
Später wollen Merz und Burnham im Kanzleramt an einem "regionalen Wachstumsforum" teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Merz und dem britischen Premierminister würden voraussichtlich bilaterale und außenpolitische Themen sowie "europa- und wirtschaftspolitische Fragen" stehen, hieß es im Vorfeld.
© 2026 dts Nachrichtenagentur