Die The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, wird auf der Textile Exchange Conference 2026 die "Renewable LYCRA"-Faser sowie ihre Bemühungen zur Förderung des Textil-zu-Textil-Recyclings vorstellen. Die Konferenz findet vom 12. bis 16. Oktober im Vancouver Convention Centre in Vancouver, Kanada, statt.

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At the Textile Exchange Conference 2026, The LYCRA Company will showcase Renewable LYCRA fiber and its progress in advancing textile-to-textile recycling.

Das diesjährige Thema "The Implementation Era" konzentriert sich darauf, erfolgreiche Ansätze unternehmens-, lieferketten- und branchenübergreifend zu skalieren. Auf der Konferenz wird The LYCRA Company ihre Zusammenarbeit mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette hervorheben und damit dazu beitragen, die Zukunft der Textilbranche durch Lösungen mit nachwachsenden Fasern, zirkuläre Innovationen und strategische Branchenpartnerschaften mitzugestalten.

"Die Einführung von mehr recycelten und nachwachsenden Rohstoffen im kommerziellen Maßstab ist unerlässlich, um die Ziele der Branche in die Tat umzusetzen", erklärte Alistair Williamson, Vice President für Produktnachhaltigkeit bei The LYCRA Company. "Bei Textile Exchange werden wir aufzeigen, wie die erneuerbare LYCRA-Faser diesen Fortschritt bereits heute ermöglicht und gleichzeitig die Dehnbarkeit, Passform und den Tragekomfort bietet, die Verbraucher erwarten."

Die Renewable LYCRA-Faser besteht zu 70 aus pflanzlichen Bestandteilen, wobei in den USA angebauter Dent-Mais als wichtiger Rohstoff dient, und wird nun im kommerziellen Maßstab hergestellt. Der Mais stammt größtenteils aus Iowa und ersetzt einen erheblichen Teil der bisher zur Herstellung von Spandex verwendeten, aus Erdöl gewonnenen Rohstoffe. Eine von einer unabhängigen Stelle überprüfte Lebenszyklusanalyse zeigt, dass die Faser ihren CO2-Fußabdruck um bis zu 45 %* reduzieren kann, während sie gleichzeitig eine gleichwertige Dehnbarkeit und Rückstellfähigkeit beibehält.

In den letzten Jahren hat The LYCRA Company zudem weltweit mit Textilrecyclingunternehmen zusammengearbeitet, um Systeme zu entwickeln und zu verfeinern, mit denen Spandex aus Begleitgarnen wie Nylon und Polyester aus textilen Vorverbrauchsabfällen abgetrennt und zu neuen Spandexfasern versponnen wird. Das Ergebnis ist ein Spandex-Recyclingsystem im Pilotstadium und ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kreislaufwirtschaft im Textilbereich. Der nächste Schritt besteht darin, die Infrastruktur zu erweitern, um LYCRA-Fasern aus recycelten Inhaltsstoffen herzustellen.

"Die Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Recycling-Systeme für Textilien erfordert Zusammenarbeit, und wir tragen dazu bei, Technologien voranzutreiben, mit denen Spandex aus ausgedienten Textilien zurückgewonnen und wiederaufbereitet werden kann", fügte Williamson hinzu.

Das Team von The LYCRA Company wird während der gesamten Konferenz am Stand Nr. 18 zur Verfügung stehen, um mit Marken, Spinnereien und Akteuren der Branche über nachhaltige und kreislaufwirtschaftliche Lösungen zu sprechen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Beschaffung sowie der Produktentwicklung zu erörtern.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für ihre hochwertigen Produkte, ihr technisches Know-how und ihre Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten ihrer Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die auf den Bedarf der Verbraucher an Komfort und dauerhafter Leistungsfähigkeit zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

*Vergleichende Lebenszyklusanalyse: LYCRA-Faser mit biobasiertem PTMEG im Vergleich zu LYCRA-Faser mit fossilem PTMEG, Ramboll, 2026

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