Seit über einem halben Jahr befindet sich die PepsiCo-Aktie nun schon auf einer mehr oder weniger kontinuierlichen Talfahrt, die sie zuletzt auf 6-Jahrestief drückte. Können die heute veröffentlichten Quartalszahlen dem Getränke- und Lebensmittelkonzern die Trendwende bringen? Unerwartet gute Zahlen Die Kursreaktion der PepisoCo-Aktie von +2% im europäischen Handel deutet darauf hin, dass die Quartalzahlen recht positiv von der Börse aufgenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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