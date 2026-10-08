Mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount ist ein neuer Mediengigant entstanden. Der fusionierte Konzern Skydance erzielt fast 70 Milliarden Dollar Umsatz und liegt damit deutlich vor Netflix. Für den Streaming-Marktführer ist das jedoch nicht automatisch eine Gefahr. Mehr Umsatz, deutlich weniger Gewinn Skydance erzielte 2025 auf Pro-forma-Basis 66,1 Milliarden Dollar Umsatz, schrieb dabei aber einen operativen Verlust von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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