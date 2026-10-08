Die BioNTech-Aktie präsentiert sich weiterhin sehr volatil. Konnte der Kurs Mitte August zunächst noch kräftig zulegen, ging es zum Ende des Monats wieder spürbar nach unten. Übergeordnet befindet sich der einstige Corona-Highflyer seit August 2024 in einem Seitwärtstrend. Die Abschläge zum 2021-Rekordhoch belaufen sich auf knapp -80%. Darum stellt sich die Frage: Hat die Aktie echte Turnaround-Chancen oder drohen sogar noch weitere Korrekturen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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