Drohungen mit neuen Angriffen gegen Teheran treiben den Ölpreis kräftig nach oben. Zugleich stellt Fed-Gouverneur Waller weitere Zinsschritte in Aussicht. Für den deutschen Leitindex ist das zu viel: Er fällt unter 25.000 Punkte, Nebenwerte trifft es noch härter.Die Hoffnung auf eine Stabilisierung hat am Donnerstag nur bis zum Handelsstart gehalten. Der DAX rutschte gleich zur Eröffnung unter die runde Marke von 25.000 Punkten und notiert am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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