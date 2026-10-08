Frankfurt am Main/Homberg (Efze) (ots) -Am Dienstag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr ist hr3-Moderator Tobi Kämmerer im hr-fernsehen auf Entdeckungstour durch den Naturpark Knüll. Für einen neuen "Urlaubstrip" erkundet er Hessens jüngsten Naturpark und erlebt eine Region voller Abenteuer, Natur und ungewöhnlicher Geschichten: vom Rätseln am Wasserfall über eine Fahrt mit dem Muldenkipper bis hin zu nordhessischer Küche mit patagonischen Wurzeln und einem Mountainbike-Fahrsicherheitstraining am Eisenberg.Der Knüll zeigt sich auf Tobis Reise von ganz unterschiedlichen Seiten. Am Christeroder Wasserfall begibt er sich gemeinsam mit Naturparkführerin Heidrun Englisch auf die Green Escape Tour "Sagenhafter Schatz". Zwischen Wald und Wasserfall muss Tobi Rätsel lösen und kommt dabei der Sage von der Weißen Frau auf die Spur. Action wartet im Offroad-Park "Böser Wolf" in Knüllwald. Auf dem Gelände des Tagebaus darf am Wochenende gebaggert oder mit Arbeitsfahrzeugen wie dem Muldenkipper gefahren werden. Tobi erlebt hier eine überraschend wilde Seite des Knülls.In Hombergshausen besucht er die "Tierfairbrik" von Hubertus Nägel. Auf dem Hof treffen Landwirtschaft, Gemeinschaft und Kultur aufeinander. Dabei erfährt Tobi auch mehr über das Festival "Musikschutzgebiet", das seit vielen Jahren Musikfans in die Region zieht. Weite Blicke über das Knüllgebirge bietet der August-Franke-Turm auf dem Knüllköpfchen. In der Erlebniswelt Silbersee wird aus dem Naturerlebnis ein kleiner Aktivurlaub. Tobi probiert unter anderem die Seesauna aus und entdeckt mit Tretboot und Sommerrodelbahn weitere ungewöhnliche Seiten der Region.Auch kulinarisch gibt es Überraschungen. Im "Home Berg" in Homberg trifft Tobi die Gastronomin Julia Berg. Die Küche ihres Restaurants ist von den Rezepten deutscher Auswanderer inspiriert, die im 19. Jahrhundert nach Patagonien gingen und verbindet diese Einflüsse mit der Küche Nordhessens. Sportlich wird es auf dem Eisenberg, dem höchsten Berg im Naturpark Knüll. Bei der Initiative "Hope for the Rope" kann man ein Mountainbike-Fahrsicherheitstraining absolvieren. Im Wildpark Knüll kommt Tobi außerdem der heimischen Tierwelt ganz nah und begegnet einem Luchs und süßen Waschbären."Tobis Urlaubstrip: Naturpark Knüll" führt durch eine Region, die weit mehr zu bieten hat als Ruhe und schöne Landschaft. Zwischen Abenteuer, Natur und ungewöhnlichen Ideen trifft Tobi Menschen, die zeigen, wie lebendig der Knüll ist und warum sich eine Entdeckungstour durch Hessens jüngsten Naturpark lohnt.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6367499