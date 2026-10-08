Ulm (ots) -Der Alltag gleicht oft einer endlosen To-Do Liste: Arzttermine vereinbaren, den Wocheneinkauf planen und nebenbei noch einen Geburtstag organisieren. Diese ständige gedankliche Planungsarbeit - auch Mental Load genannt - bringt viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen. Eine neue Umfrage von ratiopharm zeigt eindrücklich, wie sehr Mental Load nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper belastet - und konkret in Spannungskopfschmerzen resultieren kann. Doch dieser Stressfalle ist man nicht hilflos ausgeliefert. Als praktische Alltagshilfe, um Spannungskopfschmerzen aktiv vorzubeugen, gibt es ab sofort den kostenlosen Minifaltplan "Kopf frei!". Mit gezielten Übungen und Tipps hilft er dabei, Anspannung im Alltag zu lösen und stressbedingte Kopfschmerzen gar nicht erst entstehen zu lassen. Und wenn der Kopf doch einmal streikt? Dann leistet Synofen von ratiopharm schnelle und gut verträgliche Hilfe.41 Prozent der Deutschen kennen Kopfschmerzen durch Mental LoadEgal ob im Beruf, im Haushalt oder in der Familie - die Aufgabenliste im Kopf scheint für viele Menschen nie wirklich abgearbeitet zu sein. Dabei zeigt sich: Die unsichtbare Denkarbeit im Hintergrund lastet noch immer ungleich auf den Schultern. Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage* geben 75 Prozent der Frauen, aber nur 46 Prozent der Männer an, vollständig oder überwiegend für die Aufgaben rund um Haushalts- und Familienalltag verantwortlich zu sein. Für viele bleibt das nicht ohne Folgen: Mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) empfindet diesen Mental Load als belastend und über die Hälfte (52 Prozent) gibt an, dass er bei ihnen zu Anspannung oder Stress führt. Abschalten? Fehlanzeige! 42 Prozent denken in Momenten, die eigentlich der Erholung dienen sollten - wie etwa im Feierabend oder im Urlaub -, häufig an organisatorische Aufgaben. Fast die Hälfte (46 Prozent) hat sogar häufig das Gefühl, gedanklich gar nicht mehr wirklich zur Ruhe zu kommen. Diese ständige innere Last äußert sich auch körperlich: 41 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass Mental Load bei ihnen schon einmal Kopfschmerzen ausgelöst oder verstärkt hat. Besonders fatal: 38 Prozent fühlen sich häufig unter Druck, trotz dieser Beschwerden weiter funktionieren zu müssen.Kleine Auszeit für den Kopf: Der neue Minifaltplan "Kopf frei!"Das Tückische an Stress ist, dass er sich im Alltag kaum vermeiden lässt. Man kann aber lernen, besser mit ihm umzugehen und somit auch das Risiko für Spannungskopfschmerzen zu minimieren. Dabei unterstützt ab sofort der neue Minifaltplan "Kopf frei!" von ratiopharm. Der handliche Helfer im Taschenformat begleitet mit stärkenden Impulsen liebevoll von morgens bis abends durch den Tag. Dabei bietet der Plan alltagstaugliche Stressmanagement-Tipps, die sich mühelos in die gewohnten Abläufe integrieren lassen: vom "2 Minuten Body Scan" noch vor dem Aufstehen über die "20-20-20-Regel" gegen Augenstress am Bildschirm bis hin zur "Braindump"-Methode, um abends das lästige Gedankenkarussell vor dem Einschlafen zu stoppen. Kleine Achtsamkeitsrituale, einfache Dehnübungen für den Nacken und ermutigende Affirmationen helfen dabei, den Reset-Knopf zu drücken, bevor der Stress in Schmerz umschlägt.Akute Hilfe, wenn der Schmerz doch zuschlägtDoch was tun, wenn der Kopf trotzdem pocht und dröhnt? Anstatt die Zähne zusammenzubeißen und die Schmerzen zu übergehen, um weiter zu funktionieren, ist es wichtig, sich eine bewusste Pause zu gönnen und neue Kraft zu schöpfen. Kältekompressen, frische Luft und ein abgedunkelter Raum können erste Linderung verschaffen. Um den akuten Schmerz darüber hinaus zu stoppen, ist ein gut verträgliches Schmerzmittel wie Synofen von ratiopharm eine gute Wahl. Synofen vereint die beiden bewährten Wirkstoffe Paracetamol und Ibuprofen in einer Tablette und stoppt so den Schmerz auf zwei Ebenen - und das bereits nach 15 Minuten. Da sich die Wirkstoffe gegenseitig ergänzen, reicht außerdem schon eine niedrige Dosierung aus, um einen starken Effekt zu erzielen. Das macht Synofen besonders magenschonend und nebenwirkungsarm im Vergleich zu den Einzelsubstanzen. So kann der Schmerz schnell und effektiv gestoppt werden - essenziell, um den Alltagsstress wirklich loszulassen und die innere Balance wiederzufinden.* Umfrage von Civey im Auftrag von ratiopharm, n = 2.500 Personen ab 18 Jahren, Juni 2026.Der Minifaltplan "Kopf frei!" von ratiopharm kann ab Mitte Oktober kostenlos unter www.ratiopharm.de im Downloadcenter (unter Schmerz), bei der ratiopharm GmbH, Marketing OTC, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm sowie über die Telefonnummer 0800-6020400 oder unter info@ratiopharm.de angefordert werden.Teva GmbHUnsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Biosimilars, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.Teva GlobalTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.comPressekontakt:3K, eine Zweigniederlassung der Burson GmbHJulia SchmittDarmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am MainTel. 069/9736288E-Mail: presse@3k-kommunikation.deInternet: www.3k-kommunikation.deOriginal-Content von: ratiopharm GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44171/6367519