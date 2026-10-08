Landshut (ots) -Maximale Pflanzenvielfalt. Minimale Verarbeitung.Bio-zertifizierte Functional Nutrition von DearBellyChristoph Schramm, Gründer von Gustavo Gusto, launcht Functional Nutrition Marke DearBelly: das erste biozertifizierte Pflanzenkonzentrat seiner Art, mit über 50 Zutaten, darunter 44 ausgewählte Gemüse-, Beeren- und Obstsorten, entwickelt mit Blick auf die moderne Darmmikrobiom-Forschung.Der Darm ist weit mehr als ein Verdauungsorgan. Er steuert, wie viele Nährstoffe der Körper tatsächlich verwerten kann, wie stark das Immunsystem aufgestellt ist und wie stabil das innere Gleichgewicht bleibt.Im Laufe des Lebens nimmt jedoch die Vielfalt des Darmmikrobioms ab. Nützliche Bakterien verlieren an Aktivität, das fein abgestimmte Ökosystem im Inneren gerät ins Wanken. Der Grund dafür ist, dass 90 % der Erwachsenen in westlichen Ländern nicht die empfohlene Tagesmenge an Ballast- und Pflanzenstoffen wie Polyphenole(1) erreichen und das lässt die Darmbakterien praktisch verhungern.Neue Bakterien in Form von Probiotika hinzuzufügen, bringt oft nicht den gewünschten Effekt, da diese ebenfalls verhungern, wenn sie nicht entsprechend versorgt werden. Viel wichtiger ist also das Futter für die Darmbakterien(2), sogenannte Präbiotika. Mit diesen können sie kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) wie Butyrat, Acetat und Propionat produzieren, die im Zentrum zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen zur Rolle des Mikrobioms für das Wohlbefinden stehen. Neben Ballaststoffen spielen auch Polyphenole und vielfältige weitere Pflanzenstoffe eine wichtige Rolle für die SCFA-produzierenden Darmbakterien.Ernährungswissenschaftler*innen empfehlen, mindestens 30 verschiedene Pflanzensorten pro Woche zu essen(3) - eine Hürde im Alltag. Darum vereint DearBelly beides: vielfältige Pflanzenstoffe und lösliche Ballaststoffe.Schonende Verarbeitung zum Schutz wertvoller Pflanzenstoffe: In der Verarbeitung setzen die Entwickler von DearBelly bewusst auf ein naturnahes Verfahren. Denn anders als bei Kapseln oder Pulvern, wie sie bei vielen All-in-one- oder Multivitamin-Produkten zum Einsatz kommen, wird bei DearBelly mit einem kalten, sauerstoffarmen Verfahren gearbeitet. Für die Haltbarmachung wird das schonende HPP-Verfahren genutzt, bei dem mit hohem Druck statt mit Hitze gearbeitet wird. Die Kombination aus Kaltkonzentration und HPP ermöglicht es, die wertvollen Pflanzenstoffe möglichst unverändert zu bewahren - eingebettet in eine natürliche Matrix aus Co-Faktoren und Enzymen. Entscheidend ist nicht allein, wie viele Pflanzenstoffe enthalten sind, sondern auch, in welcher Form sie vorliegen.Die volle Vielfalt der Natur: DearBelly setzt an aktuellen Empfehlungen von Ernährungswissenschaftler*innen(4) an. Es ist das erste biozertifizierte Pflanzenkonzentrat mit über 50 Zutaten aus 44 ausgewählten Gemüse-, Beeren- und Obstsorten. Die synergetische Rezeptur vereint Polyphenole, lösliche Ballaststoffe, fermentierte Inhaltsstoffe, natürliche Bitterstoffe und echte Pflanzenvielfalt. In einer Formel, die so auf dem Markt nicht existiert. DearBelly hilft, Pflanzenvielfalt alltagstauglich zu machen.Gute Ernährung beginnt auf dem Acker: Ein Konzentrat ist nur so gut wie die Pflanzen, aus denen es entsteht. Und was in einer Pflanze steckt, entscheidet sich auf dem Acker. Allerdings steht es um viele Böden schlecht: Nach dem EUSO Soil Health Dashboard weisen rund 61 % der bewerteten EU-Böden mindestens eine relevante Belastung auf. Bei etwa 53 % der bewerteten Flächen wurde ein Rückgang des organischen Kohlenstoffs festgestellt(5).Deshalb ist der Anbau der Pflanzen für die DearBelly-Entwickler die Grundvoraussetzung - und alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau (Kontrollstelle: DE-ÖKO-037). Die Bio-Zertifizierung regelt nicht nur die Herkunft der Zutaten, sondern stellt konkrete Anforderungen an Anbau, Bodenfruchtbarkeit und eingesetzte Betriebsmittel(6). Darüber hinaus ist der Ansatz von DearBelly ist ganzheitlich gedacht: Mit den Partnerbetrieben möchten die DearBelly-Entwickler die Bodengesundheit durch Bio-Anbau und durch regenerative Methoden verbessern. Gemeinsam mit den Partnerbetrieben werden Maßnahmen wie beispielsweise Pflanzenwechsel, die Aussaat von Zwischenfrüchten und eine bewusste Förderung des Bodenlebens umgesetzt. Für hochwertige Zutaten, die schonend verarbeitet werden - bis hin zu Aufklärung von Konsumentinnen und Konsumenten rund um Ernährung und Wohlbefinden.Entstehungsgeschichte: Zwei individuelle Geschichten, ein gemeinsamer EntschlussDearBelly ist im wahrsten Sinne das Konzentrat der persönlichen Gesundheitsgeschichten von Christoph Schramm sowie Mitgründer Luigi Leon La Marca.Für Christoph wurde das Thema Darmgesundheit existenziell, als bei seiner Tochter eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde. Und auch Luigi war durch eine Darm-Dysbiose und eine reaktive Arthritis persönlich betroffen.Beide haben sich daraufhin intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt, und aus ihren Recherchen entstand eine gemeinsame Überzeugung: Ein vielfältiges, gut versorgtes Mikrobiom ist ein zentraler Hebel für die Gesundheit. Auf diversen Ebenen.Eine weitere Erkenntnis folgte: Die Nährstoffdichte konventioneller Lebensmittel hat aus ihrer Sicht stark abgenommen. Damit war klar, dass ein wirklich gutes Produkt bei einem wirklich guten Boden ansetzen muss.DearBelly - eine Marke der Good Grounds GmbHDearBelly ist eine Marke der Good Grounds GmbH, gegründet von Christoph Schramm, der in der Gründerszene kein Unbekannter ist. Denn 2014 gründete er die Premium-Tiefkühlpizza-Marke Gustavo Gusto. Mitgründer von DearBelly und der Good Grounds GmbH sind Luigi Leon La Marca sowie der Gustavo-Gusto-Mitstreiter Michael Götz.DearBelly wird unabhängig von Gustavo Gusto entwickelt. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Team sowie eigenständige Vertriebs- und Marketingstrukturen. Die Verbindung zwischen beiden Marken liegt nicht im Produkt, sondern in der Überzeugung, dass sich etablierte Kategorien durch Qualität, Transparenz und konsequente Produktentwicklung neu denken lassen.Seit Juli 2026 ist DearBelly im eigenen Online-Shop unter www.dearbelly.de erhältlich.- Factsheet -Die Hauptbenefits von DearBelly: Darmbakterien lieben Abwechslung: Ballaststoffe, Polyphenole, echte Pflanzenvielfalt. DearBelly bringt genau das in den Alltag - einfach, täglich und in höchster Qualität. Eine pflanzlich vielfältige Ernährung war noch nie so unkompliziert.- Darm & Wohlbefinden - für ein gutes Gefühl von innen (ballaststoffreich)- Immunsystem - 70 % deines Immunsystems befinden sich in deinem Darm (Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei)- Schönes Hautbild - glow from within (Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut)Informationen zu Verträglichkeit, Haltbarkeit und Lagerung sowie Online-Shop: www.dearbelly.dePreis: Einzelkauf 4er-Box (4 x 200 ml - Vorrat für 28 Tage): 59,90 Euro.Abo: jede 6. Box kostenlos (Ø 49,92 Euro)Zubereitung: 1x täglich 2 volle Esslöffel (28,6 ml) in einem ¼ Glas (80 ml) kaltem Wasser, Pflanzendrink oder Saft verrühren. Für Kinder ab 6 Jahren: 1 Esslöffel (14,3 ml) pro Tag mit 40 ml Flüssigkeit. DearBelly kann auch in Joghurt, Porridge, Shakes oder Smoothies gemischt werden.Zutaten: Gemüsesaftkonzentrat* (22%) aus Tomaten*, Karotten*, Schwarzkohl*, Pak Choi*, Chinakohl*, Fenchel*, Rote Bete*, Brokkoli*, Paprika*, Kohlrabi*, Gurken*, Radicchio*, Spinat*, Zucchini*, Romanesco-Blumenkohl*, Rotkohl*, violetten Süßkartoffeln*, Mangold*, Rucola*, Catalogna-Chicorée*, weißem Rettich*; Beerenpüree* (16%) aus Erdbeeren*, schwarzen Johannisbeeren*, Himbeeren*; Schwarzkarottensaft*; Akazienfaserpulver*; fermentiertes Gemüsesaftkonzentrat* (8%) aus Rote Bete*, Topinambur*; Fruchtsaftkonzentrat* (7%) aus Boskoop-Äpfeln*, Pfirsichen*, Bergamotten*, Aprikosen*, Orangen*, Zitronen*, Sauerkirschen*, Trauben*; Haferdrinkpulver* (glutenfrei); Beerenpulver* (5%) aus Heidelbeeren*, Himbeeren* (gefriergetrocknet), Erdbeeren* (gefriergetrocknet); Extrakte aus Oliven*, Aroniabeeren*, wilden arktischen Preiselbeeren*, Artischockenblättern*, Löwenzahnwurzeln*, Mönchsfrucht* (konzentriert), Kurkumawurzeln*; Olivenöl nativ extra*; Zitronensaft*; Olivenfruchtpulver*; natürliches schwarzes Johannisbeeraroma.* Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. Kontrollstelle: DE-ÖKO-037- Quellenangaben & Referenzen zu genannten Angaben in der Pressemitteilung -(1) Guo Y, Li M and Huang Y (2025) Association of dietary fiber intake with all-cause and cardiovascular mortality in U.S. adults with metabolic syndrome: NHANES 1999-2018. Front. Nutr. 12:1659000. doi: 10.3389/fnut.2025.1659000Greier, M. d. C., Dudas, J., Greier, K., Posch, M., & Hofauer, B. G. (2025). Dietary Fiber Intake and Weight Status in Young Austrian Adults. Foods, 14(22), 3863. https://doi.org/10.3390/foods14223863(2) Maldonado-Gómez et al., Cell Host & Microbe 2016, "Stable Engraftment of Bifidobacterium longum AH1206 in the Human Gut Depends on Individualized Features of the Resident Microbiome" https://doi.org/10.1016/j.chom.2016.09.001 (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.chom.2016.09.001&data=05%7C02%7Cs.buchacher%40gustavogusto.com%7Ca2ac56d769cb432f8fb708defdffd6e5%7C95f43214ddeb424d9ab5659667d059c6%7C1%7C0%7C639227472430196984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=R8UiiHAciiVyh5gDA2D%2FmXMKCuq2QUxySxf2j1dBC%2FY%3D&reserved=0)(3+4) McDonald D, Hyde E, Debelius JW, et al. American Gut: an Open Platform for Citizen Science Microbiome Research. mSystems. 2018;3(3). doi:10.1128/mSystems.00031-18(5) Europäische Kommission, Mission Board for Soil Health and Food. Caring for soil is caring for life. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2020. doi:10.2777/821504 - dort 60 bis 70 Prozent. Aktuellere Auswertung: EU Soil Observatory / Joint Research Centre, Soil Health Dashboard, rund 61 Prozent; häufigste Degradation ist der Verlust organischen Kohlenstoffs mit etwa 53 Prozent.(6) Europäisches Parlament und Rat. Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, insbesondere Anhang II Teil I Nr. 1.9 zur Bodenbewirtschaftung und Düngung. Konsolidierte Fassung vom 25. März 2025. CELEX:02018R0848-20250325Pressekontakt:DearBelly über Good Grounds GmbHPresseanfragen zu DearBelly: Stefanie Buchacher s.buchacher@good-grounds.comPressestelle Gustavo Gusto: Patricia Franzius p.franzius@gustavogusto.comBildrechte: Kostenfreie Verwendung des Bildmaterials unter Nennung des Copyrights: © DearBellyOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. 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