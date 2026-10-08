Die Software Crew Active plant Montageteams, Fahrzeuge und Geräte von PV-Installationsbetrieben auf einer virtuellen Plantafel ein. Die Teams sehen ihre Einsätze in einer App, stempeln dort ihre Arbeitszeit und legen Fotos der fertigen Solaranlage ab. Heute ein Einfamilienhaus, morgen ein Hallendach, dazwischen ein Batteriespeicher oder eine Wallbox: In Photovoltaik-Installationsbetrieben arbeiten die Montageteams jeden Tag woanders. Wer wann mit welchem Wagen zu welchem Dach fährt, steht oft in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver