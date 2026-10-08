MCH Group AG
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Basel, 8. Oktober 2026
Drei Monate nach der Lancierung zeigt sich: Die Basilia Jewellery & Watch Fair trifft mit ihrem Konzept als Drehscheibe für die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche zwischen Asien und Europa auf ein klares Bedürfnis. Dank starker Nachfrage aus dem Markt haben die Anmeldungen bereits 70 Prozent des Ziels für die erste Ausgabe erreicht, die vom 8. bis 11. April 2027 stattfindet. Rund 75 Prozent der angemeldeten Ausstellenden stammen aus dem Bereich Schmuck und Edelsteine, die übrigen aus der Uhrenbranche.
Mit bereits 70 Prozent der angestrebten Anmeldungen ist die Messe auf gutem Weg zu ihrem Ziel von mehr als 400 Ausstellenden. Die Basilia Jewellery & Watch Fair findet vom 8. bis 11. April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel statt. Sie verbindet die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche aus Asien und Europa. Teilnehmende können hier gezielt Kontakte knüpfen, neue Produkte entdecken und Geschäfte anbahnen, in einem professionellen und inspirierenden Umfeld. «Die positive Resonanz nach nur drei Monaten zeigt uns, dass unser Konzept einer Drehscheibe zwischen Asien und Europa - in beide Richtungen - einem echten Bedürfnis entspricht», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events der MCH Group. «Informa Markets bringt fundiertes Branchenwissen und ein internationales Netzwerk mit, Basel die Erfahrung als Gastgeberin grosser Veranstaltungen. Gemeinsam bringen wir Branchen aus zwei Weltregionen zusammen. Dabei denken wir die Messe neu: als Ort, an dem man Neues entdeckt, sich professionell präsentiert und vor allem gute Geschäfte macht.»
Basilia Jewellery & Watch Fair vereint Schmuck, Edelsteine und Uhren in einer breiten Preisspanne, darunter auch Premium- und ausgewählte High-End-Angebote. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einstiegs- und mittleren Segment, wo Marken und Zulieferer gezielt Einkäufer treffen und ihren Vertrieb aufbauen wollen. Die verschiedenen Bereiche und Teilnahmeformate bieten Ausstellenden ein professionelles Umfeld, um ihre Arbeit zu präsentieren, und helfen Einkäufern, die für sie relevanten Produkte und Partner zu finden.
Von Asien nach Europa - und von Europa nach Asien
Die Chancen bestehen in beide Richtungen: Europäische und andere westliche Marken suchen in Asien Vertriebspartner und Zulieferer. Asiatische Marken suchen Vertriebswege in Europa und weiteren westlichen Märkten, asiatische Zulieferer dort neue Kunden und Partner. Basilia bringt diese Unternehmen in Basel zusammen, einer Stadt mit langer Tradition im internationalen Austausch, und gibt ihnen Raum, Chancen auszuloten und marktübergreifende Beziehungen aufzubauen.
Die Schmuck- und Edelsteinbranche steht exemplarisch für diese Annäherung: Zu den bestätigten Ausstellenden zählen renommierte Ateliers und etablierte Händler loser Edelsteine wie AV Globale (Singapur), CHQ GmbH und M. T. Mohr (Deutschland), Cheng & Cheung und RMC Gems (Hongkong), Duang Kaew (Thailand), Venus Jewel (Indien) und Precious Pebbles (USA).
«Wir verzeichnen eine starke Beteiligung der wettbewerbsfähigsten Zulieferer Asiens, die in europäische Märkte eintreten oder dort expandieren wollen, während sich europäische Unternehmen in wachsender Zahl anmelden», sagt Celine Lau, Director of Jewellery Fairs bei Informa Markets. «Unser Ziel war Vielfalt, und genau das sehen wir: Unternehmen, die sich auf alles spezialisieren, von Ultra-Luxus und innovativen Kreationen bis hin zu Aspirational-Luxury-Kollektionen, ergänzt durch führende Anbieter loser Edelsteine. Die bereits bestätigten Ausstellenden zeigen, welche Bandbreite an Unternehmen Basilia zusammenbringen kann. So erhalten alle an der Messe, egal woher sie kommen, die Chance, Produkte und Partner zu entdecken, denen sie sonst nicht begegnen würden, und Zugang zu regionenübergreifenden Möglichkeiten, die allein nur schwer zu erschliessen sind. Diese Vielfalt, verbunden mit Basels Lage als natürliche Drehscheibe, macht den Erfolg von Basilia aus.»
Gemacht zum Entdecken. Gestaltet fürs Geschäft
Auch Grosshändler, Distributoren und Sourcing-Spezialisten können Produkte und Zulieferer entdecken, während Ausstellende jene Personen treffen, die ihre Produkte einkaufen, führen und vertreiben. Zudem ist der Detailhandel vertreten und bringt die Perspektive der konsumentennahen Absatzmärkte an die Messe.
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