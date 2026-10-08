Rund 61 Milliarden Euro hat Deutschland allein 2025 für den Import von Rohöl und Erdgas ausgegeben. Geld, das ins Ausland fließt und uns abhängig macht von internationalen Märkten und geopolitischen Krisen. Dabei ist längst klar: Wenn Deutschland unabhängiger werden will, muss es sich von Öl und Gas lösen. Und wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Der Ausbau der Erneuerbaren legte in den vergangenen Jahren deutlich zu. In den ersten neun Monaten dieses Jahres deckten die Erneuerbaren fast 61 Prozent des gesamten Stromverbrauchs. Und sie sind auch ein Jobmotor: Mehr als 436. 000 Menschen arbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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