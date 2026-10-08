Linke, Grüne sowie SPD haben ihr letztes Hindernis vor Gesprächen über eine Koalition beiseitegeräumt. Vonovia rutscht daraufhin auf ein Jahrestief, auch Deutsche Wohnen, LEG oder TAG geben nach. Im Fokus steht das Ziel, große Vermieter zu vergesellschaften - während Kanzler Merz das per Bundesgesetz verhindern will. Aus Aktionärssicht zählt nun vor allem politische Klarheit.Der Weg für rot-grün-rote Sondierungen in Berlin ist frei - und an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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