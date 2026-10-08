Bei Nike spiegelt die Bewertung laut Jefferies inzwischen ein Höchstmaß an Pessimismus wider. Gemessen am Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der übernächsten Geschäftsjahresprognose notiert die Aktie nahe einem 15-Jahres-Tief. Solche Bewertungsniveaus sind eher für strukturell angeschlagene Marken typisch als für einen Weltmarktführer wie Nike, so die Schlussfolgerung der Analysten.
Am 16./17.11. findet Nikes Analystentag statt - sicherlich mit konkreten Meilensteinen für die operative Erholung. Mit einer Dividendenrendite auf dem Niveau von 2-jährigen US-Treassuries ist das Kursniveau auf Sicht von mind. 2 Jahren verlockend.
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Am 16./17.11. findet Nikes Analystentag statt - sicherlich mit konkreten Meilensteinen für die operative Erholung. Mit einer Dividendenrendite auf dem Niveau von 2-jährigen US-Treassuries ist das Kursniveau auf Sicht von mind. 2 Jahren verlockend.
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