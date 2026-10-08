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Actien-Börse Nr. 41

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Die folgen womöglich am 11. November mit den Q4-Zahlen. Hinter vorgehaltener Hand wird in Finanzkreisen über eine positive Überraschung beim Ergebnis für Q4 diskutiert. Wichtiger als die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres sind die neuen Mittelfristziele bis 2030. Erste Analysten wagen sich aus der Deckung und halten die Erwartungen des Marktes für deutlich zu niedrig. Laut BANK OF AMERICA wird die operative Marge mit rd. 19 % zu tief angesetzt. Die Experten rechnen mit einer Zielspanne von 21 bis 23 % (nach 12,6 % 2026). Die Margentreiber sind Gas Services und Netz-Technologien, die bis 2030 Margen von jeweils rund 28 % erzielen sollen, während der Umsatz von knapp 44 Mrd. € 2026 auf mehr als 77 Mrd. € 2030 steigen soll. Die BofA erwartet für 2027 bis 2030 kumuliert bereits rd. 50 Mrd. € Free Cashflow, während der Markt derzeit mit knapp über 37 Mrd. € kalkuliert. Das schafft erheblichen Spielraum für Ausschüttungen und Aktienrückkäufe. Mit einer Anhebung der Mittel- bzw. Langfristziele werden auch die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich steigen. Kalkulieren Sie positive Überraschungen ein.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Wirtschaft zuversichtlich - Konsumenten bleiben skeptisch- Die DAX-Technik stagniert, ein Signal bleibt aus- AIRBUS: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg?- ALLIANZ: KI als Schlüssel für den nächsten Kursschub?- Blick auf die Eurobanken: Die Gewinne bleiben stark- KI, Server, Rechenzentren: DELL profitiert dreifachIhre Bernecker Redaktion /