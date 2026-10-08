Baden-Baden (ots) -ARD Kultur Doku über die 2000er Boyband "US5" / ab 2. Dezember 2026 in der ARD MediathekDie Doku von ARD Kultur erzählt von einer der erfolgreichsten Boybands der 2000er - und von der dunklen, bislang verschwiegenen Seite ihres Erfolgs. Erstmals blicken alle fünf ehemaligen Bandmitglieder gemeinsam zurück, begleitet von intimen, nie zuvor gezeigten Privataufnahmen - offen und schonungslos persönlich erzählt. "Lost Boys - Der Fall US5" (AT) ist ab 2. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen.Die Abgründe des Boyband-TraumsSie waren die Boyband einer ganzen Generation: Mit "Maria" stürmen US5 2005 die Charts - 22 Wochen an der Spitze -, werden von tausenden Fans bejubelt und touren durch Europa und Asien. Jay Khan, Chris Watrin, Mykel Johnson, Richie Stringini und Izzy Gallegos sind plötzlich Popstars. Doch hinter dem perfekt inszenierten Boyband-Traum verbergen sich Abgründe: Druck, Abhängigkeiten und Übergriffe zerstören zunehmend die mentale Gesundheit der jungen Männer.Manager Lou PearlmanEine zentrale Figur ist damals US-Musikmanager Lou Pearlman, der zuvor bereits die Backstreet Boys und N'SYNC groß gemacht hatte. In "Lost Boys - Der Fall US5" (AT) spricht Jay Khan über die sexualisierte Gewalt, die ihm durch seinen Förderer Lou Pearlman angetan wurde - und die, wie man heute weiß, System hatte. Pearlman wurde 2008 wegen Betrugs und Geldwäsche zu 25 Jahren Haft verurteilt, für seine körperlichen Übergriffe jedoch nie angeklagt. 2016 verstirbt Pearlman in Haft.Ein Blick hinter die Popstar-FassadeRund 20 Jahre später erzählen alle fünf ehemaligen US5-Mitglieder in persönlichen Interviews erstmals gemeinsam die ganze Geschichte ihrer Band. Sie berichten vom schnellen Ruhm, aber auch von psychischem Druck, sexualisierten Übergriffen, Suchtproblemen, Zwangsouting und den Folgen einer Jugend im Scheinwerferlicht. Intimes, bislang unveröffentlichtes privates Archivmaterial von Izzy Gallegos - dutzende Stunden aus Hotellobbys, Backstage-Bereichen und teils verstörenden privaten Momenten - wirft dabei einen einzigartigen, aber auch erschreckenden Blick hinter die glitzernde Popstar-Fassade."Lost Boys - Der Fall US5" (AT) in der ARD MediathekDie Doku ist mehr als eine nostalgische Reise in die 2000er Jahre: Sie blickt auf das "System Boyband" und fragt nach Macht, Verantwortung und Ausbeutung in Musikindustrie und Medien - und zeigt, was passiert, wenn aus einem Kindheitstraum ein Albtraum wird. "Lost Boys - Der Fall US5" (AT) ist ab dem 2. Dezember 2026 in der ARD Mediathek verfügbar. Buch und Regie: Julian Brimmers und Benjamin Westermann, Produzent:innen: Johanna Behre und Johannes Nichelmann, nb Studios, Redaktion: SWR (Federführung) mit WDR, ARD Kultur und rbb.Fotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6367597