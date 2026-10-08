Die Aufnahme von Valor Communication stellt einen weiteren Schritt im raschen Ausbau des iQmetrix-Partner-Ökosystems dar und bietet Kunden ein wachsendes Netzwerk integrierter Partner, die direkt innerhalb der Plattform arbeiten, auf der sie ihr Geschäft bereits abwickeln.

iQmetrix,, der weltweit tätige Anbieter von "Intelligent Commerce Operating Systems" für die Telekommunikationsbranche, führt eine Integration im Bereich "Vendor Managed Inventory" mit Valor Communication ein, einem Hersteller und Vertreiber von Mobilfunkzubehör, der seit 1997 direkt ab Werk Netzbetreiber, Einzelhändler und Fachhändler beliefert. Die in das "Intelligent Commerce Operating System" von iQmetrix integrierte Lösung verbindet das Sortiment von Valor direkt mit der Plattform, auf der Telekommunikations-Einzelhändler bereits ihre Geschäfte abwickeln so erfolgt die Nachbestellung auf der Grundlage tatsächlicher Absatzdaten statt auf der Grundlage von Schätzungen, und zugelassenes Zubehör gelangt ohne manuelle Nachbestellung direkt vom Lager von Valor in die Verkaufsregale. Die Integration wird Einzelhändlern im gesamten iQmetrix-Kundenstamm zur Verfügung stehen. Die Aufnahme von Valor Communication markiert einen weiteren Schritt in der raschen Erweiterung des iQmetrix-Partner-Ökosystems und bietet Kunden ein wachsendes Netzwerk integrierter Partner, die nahtlos in die Plattform eingebunden sind, auf der sie bereits ihre Geschäfte abwickeln.

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Die erste Einführungsphase umfasst ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment der neuesten MyBat Pro-Produkte mit aktualisiertem Branding und neuer Verpackung, angeführt von Schutzhüllen für die neueste iPhone-Generation und einer neuen Produktreihe im Bereich der Stromversorgung. Hinter diesem Sortiment steht die eigene Fertigung von Valor. Die Produktentwicklung und der Werkzeugbau erfolgen im firmeneigenen Werk in Shenzhen, während Verpackung, Vertrieb und Auftragsabwicklung intern von Kalifornien und Texas aus abgewickelt werden was kürzere Vorlaufzeiten bei der Markteinführung von Geräten, eine strengere Kostenkontrolle und einen einzigen verantwortlichen Partner anstelle einer Kette von Zwischenstufen bedeutet.

"Gerade beim Zubehörbestand verlieren viele Einzelhändler still und leise an Gewinnspanne sie haben zu viele Bestände des Vorjahresmodells und das diesjährige Modell ist ausverkauft. Unsere VMI-Integration mit iQmetrix behebt dieses Problem direkt in dem System, das die Einzelhändler bereits nutzen: Echte Absatzdaten als Grundlage für echte Nachschubentscheidungen, die von uns verwaltet werden. Was das Ganze so erfolgreich macht, ist, dass wir die gesamte Produktlinie von Anfang bis Ende in eigener Hand haben wir entwerfen sie, wir produzieren sie, wir versenden sie , sodass kein Dritter dazwischensteht, wenn ein Einzelhändler Produkte umschlagen muss. Für iQmetrix-Kunden bedeutet dies einen Katalog mit 16.000 Artikelnummern, sechs Eigenmarken, die jede Preisklasse abdecken, und einen Partner, der vom Konzept bis zum Regal für alles verantwortlich ist."

Tom Redington

VP of Sales, Valor Communication



"Die besten Partnerschaften sind diejenigen, die ein Problem lösen, mit dem unsere Kunden täglich konfrontiert sind", sagte Channing Kochylema, Director, Partner Ecosystem bei iQmetrix. "Die Bestandsverwaltung von Zubehör war für Mobilfunkhändler bislang stets ein manueller, isolierter Prozess diese VIS-Integration behebt dieses Problem. Der Katalog von Valor fließt nun direkt in RQ ein, wobei die Nachschubplanung auf der Grundlage tatsächlicher Absatzdaten statt auf Vermutungen basiert. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, den Verkauf von Zubehör zu der margenstarken Chance zu machen, die er sein sollte."

Channing Kochylema

Director, Partner Ecosystem

Über Valor Communication

Valor Communication beschäftigt sich seit fast drei Jahrzehnten mit etwas, was die meisten Zubehöranbieter nicht tun: das gesamte Sortiment aus eigener Hand zu bieten. Das 1997 gegründete Unternehmen Valor entwickelt, produziert, verpackt, vertreibt und versendet seine eigenen Produkte, anstatt als Vermittler für die Produkte anderer aufzutreten. Diese vertikale Integration ermöglicht es Valor, bei der Einführung neuer Geräte schnell zu reagieren, die Preise auch in Zeiten schwankender Kosten stabil zu halten und Programme aufzubauen, die andere Anbieter auslagern müssen.

Das Ergebnis ist ein Portfolio von über 16.000 aktiven Artikelnummern in den Bereichen Schutz, Stromversorgung, Audio, Anbauteile und Wearables, das von sechs Eigenmarken getragen wird MyBat Pro, MyBat, AmpNergy, echelon, baseline und EcoBlvd. Diese decken das gesamte Spektrum von Premium- bis hin zu preisgünstigen Produkten ab, sodass ein Einzelhändler eine gesamte Regalwand von einem einzigen Partner bestücken kann. Neben diesen Marken stellt Valor eine Auswahl an Drittmarken zusammen, sodass Einzelhändler nur eine einzige Bestellung aufgeben müssen, anstatt Dutzende von Lieferantenbeziehungen zu pflegen.

Valor ergänzt diesen Katalog durch die betriebliche und marketingbezogene Infrastruktur, die Einzelhändler benötigen, um die Produkte tatsächlich zu verkaufen: über 250.000 Quadratfuß Fulfillment-Fläche in Kalifornien und Texas, vom Lieferanten verwaltete Lagerbestände, Unterstützung bei der Warenpräsentation und Auslage, Materialien zur Verkaufsförderung sowie Anreizprogramme für Händler. Aus geschäftlicher Sicht ist Valor genau auf die tatsächlichen Einkaufsgewohnheiten im Mobilfunk-Einzelhandel zugeschnitten keine Mindestbestellmengen, flexible Zahlungsbedingungen und kostenloser Standardversand bei Bestellungen ab 100 US-Dollar. Die Produkte sind bereits heute in über 21.000 Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Über iQmetrix

iQmetrix ist ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Handelsbetriebssystemen für die Telekommunikationsbranche. Es ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine moderne, modulare Betriebsschicht, die Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler, Anbieter und OEMs zu einem intelligenten Ablauf über Kanäle und Märkte hinweg zusammenführt. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

Seit mehr als 27 Jahren unterstützt iQmetrix die führenden Marken der Telekommunikationsbranche bei ihrem Wachstum, indem es erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz bereitstellt. Die Lösungen des Unternehmens generieren jährlich einen Umsatz von 17 Mrd. US-Dollar, verarbeiten fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen und werden von über 370.000 Fachkräften der Telekommunikationsbranche an mehr als 10.000 Standorten genutzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.iQmetrix.com.

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