Hamburg (ots) -Almila Bagriacik als Kommissarin Mila \u015eahin und Karoline Schuch als Kriminalpsychologin Elli Krieger stehen erneut als Kieler "Tatort"-Duo für den NDR vor der Kamera. Bis zum 12. Dezember werden in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg zwei neue Filme der Reihe gedreht. Die Episodenhauptrolle in "Tatort: Göteborg" (Arbeitstitel) spielt Grimmepreisträger Jonas Nay ("Deutschland 83", "Sternstunde der Mörder"). Im "Tatort: Rettungsschuss" (Arbeitstitel) sind Fritzi Haberlandt ("Babylon Berlin", "Vaterland") und Enno Trebs in der Episodenhauptrolle zu sehen.Regisseur beider Filme ist Hans-Christian Schmid ("Wir sind dann wohl die Angehörigen", "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska"). Das Drehbuch für den "Tatort: Göteborg" (AT) schrieben Stefan Dähnert ("Das Ende der Geduld", "Charité"), Nicole Spörle und Hans-Christian Schmid. Die Autorin für den "Tatort: Rettungsschuss" (AT) ist Lena Fakler ("Am Ende der Worte"). Die beiden Filme erzählen jeweils einen eigenständigen Fall und laufen voraussichtlich 2028 im Ersten sowie in der ARD Mediathek.Zum Inhalt von "Tatort: Göteborg" (AT):Ein erbitterter Sorgerechtsstreit zerstört eine Familie: Als der Zollbeamte Erik Mölling (Jonas Nay) erfährt, dass seine Ex-Frau Hanne (Anna Drexler) mit dem gemeinsamen Sohn Jan (Dylan Blake Mendoza) nach Freiburg ziehen will, eskaliert die Situation. Nach einem Schuss auf die Familienbeiständin Jule Voss flieht Erik mit Jan in einem Wohnmobil und versucht, eine Fähre nach Göteborg zu erreichen. Als dies scheitert, verschanzt er sich in der Ladezone eines Einkaufszentrums und droht mit einer Bombe. Während eines Großeinsatzes der Polizei versucht Psychologin Elli Krieger (Karoline Schuch) als Verhandlerin, Eriks Vertrauen zu gewinnen. Derweil rekonstruiert Kommissarin Mila \u015eahin (Almila Bagriacik) die Hintergründe der Tat und bringt immer neue Wahrheiten ans Licht.Zum Inhalt von "Tatort: Rettungsschuss" (AT):Als der Kieler Streifenpolizist Daniel Schuster (Enno Trebs) tot vor seinem Revier aufgefunden wird, deutet für seine Vorgesetzten zunächst alles auf einen Suizid: Daniel war Witwer, alleinerziehender Vater und seit einem belastenden Schusswaffeneinsatz psychisch angeschlagen. Bei den Ermittlungen entdecken Mila \u015eahin (Almila Bagriacik) und Elli Krieger (Karoline Schuch) immer mehr Widersprüche. Ihre Spur führt zu einem umstrittenen Rettungsschuss, bei dem Daniel Monate zuvor den an einer Psychose erkrankten Jimmy Behrens (Filip Schnack) erschossen hatte. Es stellt sich heraus, dass Daniel Kontakt zu Jimmys Mutter Silvia (Fritzi Haberlandt) hatte. Zwischen Korpsgeist, Loyalität und Vertuschung geraten \u015eahin und Krieger in ein Geflecht aus Schweigen und Druck.Neben den Genannten spielen u. a. Yorck Dippe (Robert Iwersen), Thea Ehre (Paula Rinck), sowie in "Tatort: Göteborg" Thomas Poltmann (Hajo Osburg) und Meryem Ebru Öz (Balça Aydin), im "Tatort: Rettungsschuss" (AT) Alexander Finkenwirth (Ludwig Lobrecht), Heike Hanold Lynch (Hilde Schuster) und Marius Borghoff (Markus Meyer).Produzentin der Letterbox Nord ist Daniela Mussgiller, Junior Producerin: Melanie Maria Mosler, Kamera: Falko Lachmund, Szenenbild: Pouya Mirzaei,Kostümbild:Noëmi Lara Streber,Herstellungsleitung: Marcus Kreuz, Produktionsleitung: Maria Hoffmann (Letterbox Nord) und Daniel Buresch (NDR), Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR).Die Produktion wird unterstützt mit Mitteln der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6367610