Sankt Augustin (ots) -Mehr als 77.000 Euro für fünf vegane Lebenshöfe77.810 Euro für fünf vegane Lebenshöfe: Die Spendenaktion der ANINOVA-Stiftung (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/l8LSsKwRKchZVHkb1gmVs_1sy__BE_tuOgL4Fn0UQ3VGyQk1f2Ldi4usu4mFSM3vvdK6alglBMbqij3gJndzqgoccSeeUk2Vv0EExEbApMP0lZpU2JJlb4nt1yxqxlAjszHoJ7dHNKYi6KQzoj0NNqs9YRhtAkEQQWFWjbCb5B5LNXrncmuNIII8SCFnmkN6yKwiX_mZcoPrme6DLTgLlp_U75z4My5TjI1gdtsiJIF-SH93s8zrpF3hjAEV4cpU8_H75z8CNVBr5d9ZrqGZAuJ89Mkp) hat ihr ursprüngliches Ziel von 60.000 Euro deutlich übertroffen. Vom 23. September bis zum 7. Oktober spendeten zahlreiche Menschen über die Aktionsseite auf betterplace.org (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/Us2TKSH3HDxtmjlEBIolRWcyOgxpZasy_52aBUlJ3b-4BqvZG_YkaG1hoeHb9BXzMJxzfEAyqxvvKToRxYsn-BortbN1JY1NYIytNsmA4upTzlEdpuAjj4CIp-_lmycrjN7sG7GbkU1au7ISY2ICPewXXkT8mihgWUiBtAmNGtcf69hvglKp6aamUlefocz4LZ-NlLVbX977DAVyJfGsRFwcn6F6IxxFocHUAaybjv2eCD8_SRqrs_iaWtuLxjxPUxRT05IzL6uw_aYfBed70bzRFtQgbmbHXXGpXp4HocuS3uMH7lkM7CaMUvkxMx_xqdNIHVSD6qsrSt8eqVXsK_n00HxXRD0xJPIpNhN-MyePaFGWYbmkqpniFy8tdnTjyJTYWhW2kPzdAPM9b0pK9ROB1UJU1Q) mehr als 47.810 Euro. Die Stiftung steuerte weitere 30.000 Euro bei. Die Mittel helfen den Höfen, die Versorgung ihrer geretteten Tiere zu sichern."Wir sind überwältigt von der großen Unterstützung und danken allen Menschen, die gespendet, die Aktion geteilt oder in ihrem Umfeld darauf aufmerksam gemacht haben. Als ANINOVA-Stiftung wollten wir mit dieser Spendenaktion 30.000 Euro für die Tiere sammeln und diese Summe verdoppeln. Dass wir dieses Ziel nun deutlich übertroffen und so viele Menschen für die Unterstützung der Lebenshöfe gewonnen haben, freut uns sehr", sagt Ada Brandt, Projektmanagerin für die finanzielle Förderung von Lebenshöfen bei der ANINOVA-Stiftung.Unterstützt werden:1.) Dorf Sentana (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/HUkxOy0lqcqkFHQaFokb-nmonxvujIcdXAHWuqi-F-k_HbSJuomM4VTpHYwfSkMOmYIiQ82qNa9OiPcxkJz9w4H0JYfXvZ_tf6iNM0xs-_y24nneY1Zjb6tQ_Nf0tATJgddZ7J27eP0ek7lGlJeCsZoHKg-p_i0nDRE3Z3yGD4EeAUNSJ53uhdgxXhitDvzhNAvfeMq1o_S2NP-jOXkyxxdeMvzryuhqPS3d7P6pLAcDkWnxF1uaxrReNM8sYeNS1V0psu8nDWNNHnCiRp1bYy_xDnbV4jZNy4s) - Bielefeld / NRW2.) Initiative Lebenstiere (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/p4vRM0dLWH-vutnAdrLamrU0mBNBGUww8Cypeo0vBDQzYcusTSNroRCHF85xnNPTwM40ImctOA5fAzV3q1tnxnTC2v8R27NOlkJxpP8saSiMZSEzkgorjQ7s-9ahswlyqWVJkVHXNlNCq0adySRJzASLbwYiQnNmQNb2xnkZTAe5zPalx2Ao4P-K_XZ7DGf-as0GXLTnPeuMZBnXWh391kbb6LX7l1zTZFB-4ooH8-64a0E4wgPVKB9nl9MhmANnPYW7K7tlzyG4bBRQ6rDBEQ)- Schlitz / Hessen3.) Lebenshof KuhKlang (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/vVuDFv6tvbF0j166q4Iib5YsNFKWlzSdNEHju24u7WW1SE6XxbqQXa4DNd-Da_gSs0dvbscmv6ErwTF-QHsKlSpAbDy9ikZoKJWV19yrJS3WYao98WsaF--CQlbKgCvqlBrSoy4KtVtWiPKPjC9ugey0c-cEwMVu3dKGzddtO1n57djpAF8seE4p8ZlGUPRUIt2TCrUy-JiAHVpWmqgC3qHFzEAZqEB_HamzOpq_4TKhc1ERSzsZnzn3ZbTMHFe27ci6SzbPpaspgs3_ch9GnV4tBTuWo6-DEX-5)- Irsee / Bayern4.) Lebenshof SchaZi (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/XjKAj2W2FrBLK69G3IBXjHtyXec2D8hoouK5yDhkrwpR8F7a1QGKU6mlrWXtHhPx3YecLNE5mW7GNg27l7CkucVzF9DFUyTaY3XZcKqK3E58Imgt-Exy5eaQQTtXS8QtFmS2OO5Xm4_ItNsZlptE_ACOSDTdSrALAWDpsuIinfCEv_kiyifbobdwpGeaIrb206mzE2PZ5f8ZbNifeW-8BTcFJ9Z-Y259eVkkYzn6-4gSCxXRZv9ZmWS4s_zU91eYO83MvsATFptM1rV8ipzY)- Bad Grönenbach / Bayern5.) Lebenshof Glücksplätze (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/o-gCOeZRde2SZHq59hxDbTTDx4_2nj-AQjr1k0cSldeDtGzECyZoVAc6wSCKm_krGO1_mMfEv8fF23GMp43PGly-ksBUTLA5miCkHHulFX7gOimrSArUUl1eFYhijzTN1q1-Ry99p4yMLX5czoADdkbbXNsu5hsMEbTq6Dxoos3CQCQ2jxVok141m-yoW8dJ8vko2vmbEw3GLQGDjYIwUZICs2qx2l4CgIXZxtXCVH-n6EKM4Lm3d0IUykeDgOvd4dAZDfoJ0TbjUCkkMj4JWs7vlJLKcGe0M5r37w)- Gnutz / Schleswig-HolsteinDie Höfe geben Tieren, die aus Massentierhaltung, Ausbeutung oder drohender Tötung gerettet wurden, ein sicheres und dauerhaftes Zuhause - frei von Nutzung und wirtschaftlichen Interessen. Sie stehen für eine Welt, in der Tiere nicht länger ausgebeutet werden.Die Mittel werden unter anderem für Futter, tiermedizinische Behandlungen, sichere Unterkünfte und notwendige Arbeiten und Anschaffungen auf den Höfen eingesetzt. Konkret plant der Lebenshof KuhKlang, die Förderung für die Anschaffung eines Klauenstandes zu verwenden, um seine geretteten Rinder medizinisch zu versorgen und die Klauenpflege sicher durchzuführen. Beim Lebenshof Glücksplätze sollen die Spenden in den Bau von neuen Zäunen fließen. Auch die übrigen Höfe werden über die konkrete Verwendung ihrer Fördermittel auf dem Instagram-Kanal der ANINOVA-Stiftung berichten.Während der zweiwöchigen Aktion stellten die Lebenshöfe ihre Arbeit, die bei ihnen lebenden Tiere und ihre aktuellen Herausforderungen über soziale Medien vor. Die Aktion sorgte damit nicht nur für finanzielle Unterstützung, sondern machte zugleich sichtbar, welche Verantwortung Lebenshöfe dauerhaft übernehmen und warum ihre Arbeit für Tiere und ihre Rechte so wichtig ist."Der Erfolg zeigt, wie viel wir gemeinsam erreichen können", sagt Ada Brandt. "Die Aktion endet zwar, doch Futter, medizinische Versorgung und sichere Unterkünfte werden auf den Lebenshöfen jeden Tag gebraucht. Deshalb unterstützt die ANINOVA-Stiftung vegane Lebenshöfe auch über diese Aktion hinaus mit ihrem Förderprogramm. Wer unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt, hilft uns, weitere Projekte zu ermöglichen und die Versorgung geretteter Tiere langfristig zu sichern."Weitere Informationen zur Aktion und den geförderten Lebenshöfen: Link zur Betterplace-Aktionsseite (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/X_hU7eYMhlvbfVWH-IXIcQ_Z81UbZbumfZRxw5EE0xxyfEFh2z87xr79qAxZMu3IOyOMNpIg29uxJmgsTN0YeX5YeLZVuXKTl37GE7glESqlJZdlocGfR99Empn92Z1T0qOi_Pp14M6fuSy1BS5H_vGqFoTZEnNI9O0srdb5RoZmSuShQwkAieJpbtyQORxL8WJ7x7Lcq3t2tzquvCTfLl6CBBqPQDjM0EjdqxDSexkRYToBmNpRQjo905lFyplB7uy9bARS1LG26R8N97WSZ8APQh0f2MYupXQFnSBwNn5bwofYpsc2zZ1sXNawz0wU9c4cIra0bPixmE0fNwztBTtbxmKAwfg4TbK7k7iOW-Fk8wIq8K_ECN9xE9tiWo-XbTGDlpA2S4axdPn7Wpoi0NoATuM6nQ)Informationen zum Förderprogramm der ANINOVA-Stiftung und Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen: Link zur Webseite der ANINOVA-Stiftung (https://dhabhac.r.tsp1-brevo.net/tr/cl/wVqVjnu71WBiqcKi_msT8NkBtSbdVu2rOBtDFqbo1o5_qmM9Xp7OBncP2Tq29m1629-9Ne2XOpBw834mokzjKxSKnlZqYf3jzQ4tBXYG2spWqnXn66Zlhm3fUnIJicbkc9HDnD2DTJivjQ_4FdJn8IH5ilDYbgc9FoxuHzsImDS294zsdz7U15u6cmB_CzMLlZDsmnF22902qv-BmPd3Rt8EI0CEolki1dY76O6m-mnUwvJCTb1ce2S2Mv6IjXYKh0LkDK-wsPnLx4QAmgtp72Ige4Cn)Über die ANINOVA-StiftungDie ANINOVA-Stiftung (https://aninova-stiftung.de/) engagiert sich für Tiere aus der industriellen Tierhaltung und setzt sich für die Förderung einer veganen Lebensweise ein. Ein zentraler Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Unterstützung veganer Lebenshöfe, die geretteten Tieren ein lebenslanges, sicheres Zuhause bieten. Darüber hinaus stärkt die Stiftung mit ihrem Projekt " Tierpatenschaft mit Herz (https://www.tier-patenschaft.de/)" die individuelle Versorgung geretteter Tiere. Ziel der ANINOVA-Stiftung ist es, gesellschaftliche Verantwortung für Tiere sichtbar zu machen und konkrete Gegensätze zu einem auf Ausbeutung basierenden Ernährungssystem aufzuzeigen.Pressekontakt:Ada BrandtProjektmanagerin für die finanzielle Förderung von LebenshöfenANINOVA-StiftungTelefon: 0151 17562150E-Mail: ada@aninova-stiftung.deOriginal-Content von: ANINOVA-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181093/6367637