DAX Prognose für Donnerstag, 08.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.310 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich setzte der DAX zunächst zurück, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder erholen. Das Tageshoch am Vormittag wurde abverkauft, die Schwäche hatte einen ausgeprägten Charakter. Der Index setzte bis unter die 25.100 Punkte-Marke zurück, konnte sich stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder über die 25.100 Punkte-Marke laufen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Auch nachbörslich stellte sich keine Nachfrage ein, der Index bewegte sich bis zum Handelsschluss in einer engen Box. Der DAX ging bei 24.135 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild dominiert: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage nach dem Rutsch unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) deutlich eingetrübt.

Entscheidungsmarke bei 25.016 Punkten: Verteidigen die Bullen diese vorbörsliche Schwelle, sind Erholungen in Richtung 25.118 - 25.345 Punkte möglich. Bricht die Marke, drohen Abgaben bis tief in den Bereich um 24.740 - 24.546 Punkte.

Abwärtsrisiko überwiegt: Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt heute bei 60 - (Tagesrange erwartet zwischen 25.237 oben und 24.778 unten), während der globale Markt-Sentiment-Indikator (Fear - Greed) mit 45 Punkten neutral bleibt.

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 25.310 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach initialen Rücksetzern konnte sich der deutsche Leitindex mit der Eröffnung des Xetra-Handels zwar zunächst erholen, doch das Vormittags-Tageshoch wurde rasch wieder dynamisch abverkauft.

Die Kursschwäche prägte das weitere Geschehen eindeutig: Der Index fiel bis unter die Marke von 25.100 Punkten zurück. Trotz einer anschließenden Stabilisierung und eines Rebounds über 25.100 Punkte wies der DAX per Xetra-Schluss ein deutliches Tagesminus aus. Auch im nachbörslichen Handel blieb die Kaufneigung aus - der Index verharrte bis zum Handelsschluss in einer engen Range und verabschiedete sich schließlich bei 24.135 Punkten aus dem Tageshandel....

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