Die ATTIKON Gruppe meldet erneut Zuwachs: Ein Maklerunternehmen aus Dachau schließt sich der Gruppe an. Mit der Übernahme baut ATTIKON seine Präsenz in Bayern aus. Erst vor Kurzem hat die ATTIKON Gruppe das Vermittlerunternehmen ASP Assecuranzmakler GmbH übernommen. Nun begrüßt ATTIKON eine weiteres Maklerhaus an Bord, wie AssCompact exklusiv erfahren hat. Die Brandl Versicherungsmakler GmbH & Co. KG aus Dachau vestärkt ab 01.01.2027 die Gruppe. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact