Wie sehr KI die Maklerwelt beeinflussen wird, hat der BDVM aktuell auf seiner Jahrespressekonferenz dargelegt. Der Verband sieht viele Chancen, erkennt aber auch zahlreiche Risiken und einen Wettbewerb um die Kundenschnittstelle. Daher äußert er auch klare Forderungen zum KI-Einsatz in der Branche. KI verändert die Maklerwelt umfassend. Wie sehr, wurde auch auf dem diesjährigen BDVM -Pressegespräch deutlich, in dem das Thema künstliche Intelligenz über praktisch allen Themen schwebte - vom Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact