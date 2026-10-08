Mainz (ots) -Jede dritte Tierart weltweit ist bedroht. Im Vorfeld der 17. UN-Biodiversitätskonferenz (CBD COP17) in Jerewan fragt NANO, wie das Artensterben noch zu stoppen ist. Die "NANO Doku" "Arten retten im Zoo - Letzte Hoffnung für bedrohte Tiere?" von Michael Gärtner stellt am Donnerstag, 15. Oktober 2026, ab 20.15 Uhr, beispielhafte Artenschutzprojekte in Deutschland, der Schweiz, Vietnam und auf den Philippinen vor. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt NANO Talk "Das große Artensterben - wie wir die Vielfalt erhalten können". Die "NANO Doku" ist ab Sonntag, 11. Oktober 2026, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) verfügbar. Dort ist außerdem ab Donnerstag, 15. Oktober 2026, die dreiteilige "NANO Doku"-Reihe "Last One Living" zum Thema Artensterben abrufbar.NANO Doku "Arten retten im Zoo - Letzte Hoffnung für bedrohte Tiere?" Mehr als 49.500 Tierarten gelten weltweit als bedroht. Viele könnten für immer verschwinden. Doch Zoos, Forscher und Naturschutzorganisationen entwickeln neue Strategien, um das Artensterben aufzuhalten. Autor Michael Gärtner begleitet in der "NANO Doku" Menschen, die bedrohte Tierarten erhalten wollen und dafür neue Wege gehen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die verschiedenen Akteure des Artenschutzes wirksamer zusammenarbeiten können. Viele Arten sterben aus, bevor ihre Lebensräume geschützt werden können. Umgekehrt werden Tiere nachgezüchtet, obwohl ihre natürlichen Lebensräume bereits verloren gegangen sind. Die internationale Initiative "Reverse the Red" will deshalb Schutzmaßnahmen vor Ort und Erhaltungszucht stärker miteinander verknüpfen. Ziel ist es, Arten nicht nur vor dem Aussterben zu bewahren, sondern sie von der Roten Liste gefährdeter Tiere zu streichen.NANO Talk "Das große Artensterben - wie wir die Vielfalt erhalten können"Flächenversiegelung, intensive Landwirtschaft, Umweltgifte und der Klimawandel setzen Ökosysteme unter Druck. Dabei sichern intakte Lebensräume sauberes Wasser, fruchtbare Böden und eine stabile Umwelt. Nach Einschätzung des Weltbiodiversitätsrats IPBES ist der Verlust biologischer Vielfalt längst nicht mehr nur ein Naturschutzproblem, sondern auch ein Risiko für Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Möglichkeiten hat die Wissenschaft, die biologische Vielfalt zu erhalten? Neue Verfahren der Genom-Editierung ermöglichen mittlerweile Eingriffe in die DNA von Pflanzen und Tieren, um gefährdete Arten resistenter zu machen und an veränderte Bedingungen anzupassen. Moderatorin Alena Buyx diskutiert in "NANO Talk" mit ihren Gästen die Folgen des weltweiten Biodiversitätsverlusts. Zu Gast sind die Biologin Aletta Bonn, der Physiker und Mathematiker Dirk Brockmann sowie der Biologe und Chemiker Tobias Erb.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-doku-arten-retten-im-zoo-letzte-hoffnung-fuer-bedrohte-tiere-und-nano-talk-das-grosse-artensterben-wie-wir-die-vielfalt-erhalten-koennen) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die "NANO Doku" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6367672