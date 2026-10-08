New York - Hohe Anleiherenditen und weiter steigende Ölpreise haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,1 Prozent auf 51.152 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 7.780 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 30.961 Punkte abwärts. Die Ölpreise legten erneut zu, nachdem Medien über mögliche neue Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab