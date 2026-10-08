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WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
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08.10.26 | 17:09
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Dow Jones News
08.10.2026 16:45 Uhr
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PTA-CMS: PORR AG: PORR AG beschließt Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien

DJ PTA-CMS: PORR AG: PORR AG beschließt Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

PORR AG: PORR AG beschließt Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien

Wien (pta000/08.10.2026/16:10 UTC+2)

Der Vorstand der PORR AG ("PORR" oder "Gesellschaft") hat heute auf Grundlage der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zum zweckfreien Erwerb gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG durchzuführen und in dessen Rahmen eigene Aktien im Ausmaß von höchstens 392.782 Stück bzw höchstens 1% des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Kurs zwischen EUR 1,00 und maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage zu erwerben. Aktuell hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Der Aktienrückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen und jedem gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck dienen (auch für die mögliche Bedienung möglicher künftiger Mitarbeiterbeteiligungsprogramme der PORR).

Grundlage dieses Beschlusses über ein Aktienrückkaufprogramm ist der Ermächtigungsbeschluss der 146. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. April 2026 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre.

Mit der Durchführung des Aktienrückkaufs wurde ein Kreditinstitut beauftragt. Das Kreditinstitut hat seine Entscheidung über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von der PORR AG zu treffen und hat dabei die in Art 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016, in der geltenden Fassung, festgelegten Handelsbedingungen zu befolgen.

Details und Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms: 

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der     Hauptversammlungsbeschluss nach -- 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a 
Hauptversammlung:                und Abs 1b AktG der 146. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. April 
                         2026. 
                         Der Hauptversammlungsbeschluss wurde am 28. April 2026 gemäß -- 119 
2. Tag und Art der Veröffentlichung des     Abs 7 und Abs 9 BörseG 2018 iVm -- 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 
Hauptversammlungsbeschlusses:          über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem 
                         veröffentlicht. 
3. Beginn und voraussichtliche Dauer des     Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am 14.10.2026 (einschließlich) und 
Aktienrückkaufprogramms:             dauert bis voraussichtlich 31.03.2027. 
4. Aktiengattung, auf die sich das        Das Aktienrückkaufprogramm bezieht sich auf die Inhaber lautenden 
Aktienrückkaufprogramm bezieht:         Stückaktien der PORR AG (ISIN AT0000609607). 
5. Beabsichtigtes maximales Volumen des     Aktienrückkauf von höchstens 392.782 Stück Aktien (dies entspricht 
Aktienrückkaufs:                 höchstens 1% des Grundkapitals der Gesellschaft). 
                         Gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung sowie dem 
                         konkretisierenden Durchführungsbeschluss des Vorstands der 
                         Gesellschaft darf der beim Aktienrückkauf zu leistende Gegenwert nicht 
6. Höchster und niedrigster zu leistender    niedriger als EUR 1,00 (Preisuntergrenze) sowie nicht höher als 
Gegenwert je Aktie:               maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten 
                         Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage 
                         sein. Der maximale Erwerbspreis für Aktien unter dem 
                         Aktienrückkaufprogramm beträgt bis zu EUR 15 Mio. 
                         Der Aktienrückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse sowie über 
                         multilaterale Handelssysteme (Multilateral Trading Facilities) und 
7. Art und Zweck des Aktien-rückkaufs:      soll im Sinn des zweckfreien Erwerbs jedem gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG 
                         zulässigen Zweck dienen (auch für die Bedienung möglicher künftiger 
                         Mitarbeiterbeteiligungsprogramme). 
8. Allfällige Auswirkungen des 
Aktienrückkaufprogramms auf die Börsezulassung  Keine. 
der Aktien der Gesellschaft: 
9. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder Die Gesellschaft hat im Rahmen der Hauptversammlung vom 28.04.2026 ein 
bereits eingeräumten Aktienoptionen auf     Long-Term Incentive Programm (LTIP) beschlossen. Darüber hinaus hat 
Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die  sich die Gesellschaft die Möglichkeit eines künftigen 
einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes vorbehalten. 
eines mit ihr verbundenen Unternehmens:

Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft und die Handelsbedingungen gemäß Art 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052 der Kommission vom 8. März 2016, in der geltenden Fassung, einzuhalten hat.

Hinweis gemäß -- 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 ("VVO"): Die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten gemäß den ---- 6 und 7 VVO betreffend die Veröffentlichung etwaiger Änderungen des Aktienrückkaufprogramms oder der Details zu den im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms durchgeführten Transaktionen durch die PORR AG erfolgt ausschließlich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com unter der Rubrik "Investor Relations" (https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/corporate-actions/).

Diese Veröffentlichung dient als Veröffentlichung gemäß den ---- 4 und 5 VVO. Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der PORR AG und begründet keine Verpflichtung der PORR AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Aktien der Gesellschaft anzunehmen.

(Ende)

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Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39XXX (Anleihe) AT0000A3XXXX (Anleihe) XS2408013XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791468600325 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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