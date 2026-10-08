Die Bundesregierung will mit dem aktuell diskutierten Netzpaket unter anderem die Redispatch-Kosten senken. Nun weist Green Planet Energy in einer Studie nach, dass bereits existierende Regelungen wie "Nutzen statt Abregeln" noch gar nicht funktionieren. Das Instrument sieht vor, dass Ökostrom anstelle der Abregelung für Speicher, Wärmepumpen, Elektroautos oder zur Herstellung von grünem Wasserstoff genutzt werden sollen. Doch dies blieb bislang nahezu aus. Seit Einführung der Regelung im Oktober 2024 bis zum September 2026 hätten demnach 8,2 Terawattstunden Erneuerbaren-Stroms vor Ort verbraucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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