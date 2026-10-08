Chur - Schweizweit wird Strom 2027 leicht günstiger. Graubünden bleibt aber über dem Landesmittel - und innerhalb des Kantons klaffen die Preise so weit auseinander wie kaum anderswo. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom hat die Tarife für 2027 veröffentlicht. Ein typischer Haushalt zahlt im Schweizer Median 26,5 Rappen pro Kilowattstunde, 1,2 Rappen weniger als im Vorjahr - vor allem dank tieferer Beschaffungskosten. Viele Versorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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