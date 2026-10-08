Die Berichte über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele treffen auf einen Ölmarkt, der durch die Blockade der Straße von Hormus bereits angespannt ist. Laut "Axios" und NBC News könnten größere Militäreinsätze in den kommenden Wochen wieder aufgenommen werden, noch vor den Zwischenwahlen am 3. November. Was bedeutet eine solche Eskalation für Energiepreise und die betroffenen Aktiengruppen? Camp David und das Pentagon Nach Darstellung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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