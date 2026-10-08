Der Ölmarkt reagiert nervös auf die Nachrichtenlage aus Washington. Brent-Öl aus der Nordsee verteuerte sich am Donnerstag auf 105,15 US$ je Barrel und damit um 4,93 US$ gegenüber dem Vortag. In der Spitze standen 105,46 US$ auf der Anzeigetafel, der höchste Stand seit einer Woche. Auslöser war ein Bericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran. Damit stellt sich die Frage: Beginnt hier eine neue Eskalationsrunde mit entsprechendem Preisschub, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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