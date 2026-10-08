Die Bundesregierung hebt ihre Konjunkturprognose deutlich an: Statt der im April erwarteten 0,5% soll die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,3% wachsen. Das ist mehr als eine Verdopplung der bisherigen Erwartung, und das trotz Iran-Krieg und gestiegener Energiepreise. Damit stellt sich die Frage: Trägt dieser Aufschwung weit genug, um bei deutschen Aktien die Risikobereitschaft zu erhöhen? Exporte und Staatsgeld treiben Als Treiber nennt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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